ANAF a transmis, într-un comunicat de presă, că această acțiune continuă controalele operative începute asupra transporturilor de produse alimentare perisabile din import și se bazează pe informații și analize de risc care indică posibile nereguli pe lanțul de aprovizionare.

„Sunt vizate aspecte ce au ridicat suspiciuni, precum introducerea pe piaţă a unor produse neconforme din punct de vedere al siguranţei alimentare, diferenţe între cantităţile declarate la import şi cele existente în depozite, declararea incorectă sau disimularea originii produselor şi subevaluarea mărfurilor şi evitarea obligaţiilor fiscale”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, verificările au loc simultan în mai multe depozite, unde echipe mixte controlează documentele, stocurile, trasabilitatea mărfurilor și condițiile de depozitare, fiind prelevate inclusiv probe pentru analize de laborator.

Autoritățile urmăresc depistarea unor posibile practici de fraudă și protejarea consumatorilor împotriva produselor neconforme, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie aplicate măsurile legale necesare.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), subliniază importanța respectării legislației fiscale și își reafirmă angajamentul de a combate evaziunea în colaborare cu celelalte instituții. Totodată, atrage atenția asupra consecințelor legale în cazul obținerii de avantaje fiscale nejustificate sau al prejudicierii bugetului de stat prin nedeclararea corectă a obligațiilor de plată.

Inspectorii ANPC și DSVSA au verificat, înainte de Paște, peste 3.000 de piețe și supermarketuri din întreaga țară, unde au fost identificate nereguli grave.

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au retras de la comercializare peste două tone de alimente nesigure în urma controalelor desfășurate între 24 și 30 martie 2026.

Acțiunile au vizat piețe, supermarketuri, depozite și unități de alimentație publică din întreaga țară. În total, au fost verificate 3.026 de locații, iar controalele au condus la aplicarea a 130 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 1.449.600 de lei, 70 de avertismente și cinci ordonanțe de suspendare sau interzicere a activității unor unități.

Printre produsele retrase se numără carne, lactate, pește și legume, toate considerate nesigure pentru consum și ulterior neutralizate. ANSVSA a precizat că aceste verificări au fost intensificate odată cu apropierea Sărbătorilor Pascale, perioadă în care consumul de produse alimentare crește semnificativ.

„Siguranța alimentară este o prioritate, mai ales în perioadele cu consum ridicat. Aceste rezultate reprezintă doar prima etapă a unei ample acțiuni de control. Vom rămâne în alertă până pe 11 aprilie pentru a ne asigura că produsele care ajung pe masa românilor sunt sigure”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

În perioada 24 martie – 11 aprilie 2026, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene și circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO) vor asigura permanența, inclusiv în weekend. Cetățenii pot raporta orice neregulă legată de siguranța alimentelor la numărul gratuit 0800 826 787.

Controalele ANSVSA vor continua până la finalul perioadei premergătoare Sărbătorilor Pascale Ortodoxe și Catolice, având ca obiectiv prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică și garantarea conformității produselor alimentare cu normele de siguranță.

Potrivit ANSVSA, măsurile implementate în această primă etapă reflectă angajamentul instituției de a proteja consumatorii și de a menține un nivel ridicat de siguranță alimentară pe piața românească.