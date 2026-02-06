Lista produselor rechemate include mai multe sortimente Aptamil și Milupa
Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a informat publicul că anumite formule de lapte praf pentru sugari au fost retrase de la comercializare. Potrivit comunicării oficiale, există suspiciunea prezenței cereulidei, o toxină care poate apărea atunci când nu sunt respectate condițiile impuse de Bunele Practici de Fabricație.
Autoritatea a precizat că retragerea produselor are caracter preventiv și urmărește limitarea oricărui risc potențial pentru consumatori.
Produsele incluse în rechemare sunt formule de lapte praf pentru sugari comercializate sub mărcile Aptamil și Milupa. Este vorba despre Aptamil AR la gramaj de 300 de grame, cu date de expirare cuprinse între iulie 2026 și martie 2027.
De asemenea, sunt vizate produsele Aptamil Nutri-Biotik 1 și 2, în variante de 800 și 1200 de grame, cu date de expirare din intervalul iulie 2026 – ianuarie 2027. Pe listă mai apar Aptamil Profutura Duobiotik 1 și 2, precum și Milupa Milumil 1, cu date de expirare care ajung până în iulie 2027.
Autoritatea recomandă verificarea atentă a denumirii produsului, a gramajului și a datei de expirare înainte de utilizare.
Părinții sunt sfătuiți să nu utilizeze produsele din loturile menționate și să le returneze comercianților
ANSVSA a transmis că produsele incluse în rechemare nu trebuie utilizate. Consumatorii sunt îndemnați să le returneze la punctele de vânzare de unde au fost achiziționate. În situația în care apar simptome neobișnuite la copii, părinții și îngrijitorii sunt sfătuiți să se adreseze de urgență unui medic.
Lista completă a produselor și a loturilor afectate poate fi consultată în anunțul publicat pe site-ul instituției.
Compania Danone a transmis că produsele sale respectă standardele de siguranță și nu prezintă neconformități
Danone a precizat că este la curent cu retragerea de pe piață a unor produse fabricate de Nestlé, ca urmare a posibilei prezențe a cereulidei în formulele pentru sugari. Compania a explicat că cereulida poate fi produsă de microorganismul Bacillus cereus în condițiile nerespectării Bunelor Practici de Fabricație.
Reprezentanții Danone au arătat că toate formulele pentru sugari ale companiei sunt fabricate în conformitate cu standardele GMP și HACCP și sunt supuse unor verificări sistematice înainte de a părăsi fabrica.
Danone a mai transmis că controalele de calitate și datele de eliberare nu au indicat nereguli sau abateri legate de Bacillus cereus. Potrivit companiei, aceste verificări confirmă faptul că produsele sunt sigure și respectă reglementările Uniunii Europene.
Totodată, în contextul alertei privind o posibilă problemă în amonte legată de cereulida din uleiul ARA, compania a realizat o analiză detaliată a trasabilității loturilor de ingrediente și a efectuat teste suplimentare asupra pudrei de bază și a produselor finite.
„Danone este la curent cu retragerea produselor Nestlé de pe piață din cauza prezenței posibile a cereulidei în formulele sale pentru sugari. Cereulida poate fi produsă de microorganismul Bacillus Cereus în cazul nerespectării Bunelor Practici de Fabricație (GMP).
La Danone, sănătatea consumatorilor este prioritatea noastră principală. Toate formulele pentru sugari Danone îndeplinesc standardele noastre înalte de siguranță și calitate, sunt fabricate în conformitate cu standardele GMP (Bune Practici de Fabricație) și HACCP și sunt verificate sistematic înainte de a părăsi fabrica noastră.
Controalele noastre de calitate și datele de eliberare au confirmat că nu s-au constatat nereguli sau abateri în legătură cu Bacillus Cereus și confirmă că toate produsele sunt sigure și conforme cu reglementările UE.
Cu toate acestea, luăm foarte în serios această alertă privind o potențială problemă în amonte cu cereulida din uleiul ARA. Ca măsură de precauție, echipa noastră globală a efectuat o analiză aprofundată a trasabilității loturilor de ingrediente (cele produse în perioada cea mai apropiată de produsele afectate ale companiei Nestlé) și testarea pudrei de bază și a produselor finite”, transmite compania Danone.
