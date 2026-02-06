Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a informat publicul că anumite formule de lapte praf pentru sugari au fost retrase de la comercializare. Potrivit comunicării oficiale, există suspiciunea prezenței cereulidei, o toxină care poate apărea atunci când nu sunt respectate condițiile impuse de Bunele Practici de Fabricație.

Autoritatea a precizat că retragerea produselor are caracter preventiv și urmărește limitarea oricărui risc potențial pentru consumatori.

Produsele incluse în rechemare sunt formule de lapte praf pentru sugari comercializate sub mărcile Aptamil și Milupa. Este vorba despre Aptamil AR la gramaj de 300 de grame, cu date de expirare cuprinse între iulie 2026 și martie 2027.

De asemenea, sunt vizate produsele Aptamil Nutri-Biotik 1 și 2, în variante de 800 și 1200 de grame, cu date de expirare din intervalul iulie 2026 – ianuarie 2027. Pe listă mai apar Aptamil Profutura Duobiotik 1 și 2, precum și Milupa Milumil 1, cu date de expirare care ajung până în iulie 2027.

Autoritatea recomandă verificarea atentă a denumirii produsului, a gramajului și a datei de expirare înainte de utilizare.

ANSVSA a transmis că produsele incluse în rechemare nu trebuie utilizate. Consumatorii sunt îndemnați să le returneze la punctele de vânzare de unde au fost achiziționate. În situația în care apar simptome neobișnuite la copii, părinții și îngrijitorii sunt sfătuiți să se adreseze de urgență unui medic.

Lista completă a produselor și a loturilor afectate poate fi consultată în anunțul publicat pe site-ul instituției.

Danone a precizat că este la curent cu retragerea de pe piață a unor produse fabricate de Nestlé, ca urmare a posibilei prezențe a cereulidei în formulele pentru sugari. Compania a explicat că cereulida poate fi produsă de microorganismul Bacillus cereus în condițiile nerespectării Bunelor Practici de Fabricație.

Reprezentanții Danone au arătat că toate formulele pentru sugari ale companiei sunt fabricate în conformitate cu standardele GMP și HACCP și sunt supuse unor verificări sistematice înainte de a părăsi fabrica.

Danone a mai transmis că controalele de calitate și datele de eliberare nu au indicat nereguli sau abateri legate de Bacillus cereus. Potrivit companiei, aceste verificări confirmă faptul că produsele sunt sigure și respectă reglementările Uniunii Europene.

Totodată, în contextul alertei privind o posibilă problemă în amonte legată de cereulida din uleiul ARA, compania a realizat o analiză detaliată a trasabilității loturilor de ingrediente și a efectuat teste suplimentare asupra pudrei de bază și a produselor finite.