Decizia survine după ce Pavăl Holding a vândut un teren de peste 40 de hectare în Ștefăneștii de Jos către dezvoltatorul imobiliar belgian WDP, tranzacție în valoare de 15 milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de Profit.

Inițial, proprietarii Dedeman intenționau să construiască pe acest teren un parc logistic, ceea ce ar fi continuat dezvoltarea sectorului industrial al grupului. Vânzarea reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții de terenuri pentru construcții în 2025, raportată la suprafață.

Frații Pavăl achiziționaseră terenul în urmă cu câțiva ani de la compania spaniolă Martinsa Fadesa, aflată în faliment, la un preț estimat de circa 12 milioane de euro. Terenul se află în apropierea parcului WDP Ștefănești, cel mai mare proiect logistic al dezvoltatorului belgian, cu o suprafață ce depășește 400.000 de metri pătrați.

Anterior, frații Pavăl au colaborat cu antreprenorul Ionuț Dumitrescu și firma acestuia, Element Industrial, pentru dezvoltarea și vânzarea de parcuri industrial-logistice în apropierea orașelor mari din România.

În cadrul acestui parteneriat, au dezvoltat parcul logistic Eli Park din Chitila, vândut ulterior cu 26,7 milioane de euro companiei sud-africane Fortress, marcând intrarea directă a acesteia pe piața imobiliară românească. După retragerea fraților Pavăl, Ionuț Dumitrescu a încheiat un nou parteneriat cu Sacha Dragic, fondatorul SuperBet, și continuă planurile de extindere la nivel național.

În prezent, singurul proiect rămas în portofoliul Pavăl Holding pe segmentul industrial-logistic este InCity Logistic din Bacău, construit în 2025 și închiriat transportatorilor Delamode și Pall-Ex.

Dedeman rămâne cea mai mare companie antreprenorială din România, iar Grupul Pavăl, care include majoritatea afacerilor celor doi frați, a anunțat pentru 2024 un profit net estimat la 1,6 miliarde de lei.

Amintim că Dedeman intenționează să cumpere un teren cu o suprafață de peste 12 hectare, aflat în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova din Iași, potrivit documentelor obținute de Ziarul de Iași. Terenul este deținut de compania Rinco Fin SRL din Râmnicu Sărat, controlată de antreprenorul Cosmin Ionuț Roșu.

Promisiunea de vânzare-cumpărare este deja înscrisă în cartea funciară, iar tranzacția este blocată în favoarea Dedeman printr-o clauză de inalienabilitate. Aceasta împiedică vânzarea sau înstrăinarea terenului către alte părți până la finalizarea contractului.