Dedeman intenționează să cumpere un teren cu o suprafață de peste 12 hectare, aflat în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova din Iași, potrivit documentelor obținute de Ziarul de Iași. Terenul este deținut de compania Rinco Fin SRL din Râmnicu Sărat, controlată de antreprenorul Cosmin Ionuț Roșu.

Promisiunea de vânzare-cumpărare este deja înscrisă în cartea funciară, iar tranzacția este blocată în favoarea Dedeman printr-o clauză de inalienabilitate. Aceasta împiedică vânzarea sau înstrăinarea terenului către alte părți până la finalizarea contractului.

Documentele prevăd că actul final de vânzare-cumpărare trebuie încheiat cel târziu până la data de 30 martie 2026.

Asupra terenului este notată o ipotecă legală în favoarea Dedeman, în valoare de 1,21 milioane de euro. Raportat la practicile uzuale din piața imobiliară, acest nivel al garanției indică o valoare totală a tranzacției care ar putea depăși 12 milioane de euro, deși suma exactă nu a fost confirmată oficial de părți.

Terenul este intravilan, neîmprejmuit, și este amplasat în municipiul Iași, pe latura estică a parcului Mall Moldova. Suprafața totală este de 121.042 de metri pătrați, echivalentul a aproximativ 12,1 hectare. Parcela a fost creată în luna decembrie 2025, prin alipirea a opt terenuri distincte, fiecare cu număr cadastral propriu.

Achiziția ar consolida prezența Dedeman în județul Iași, unde compania operează deja trei magazine. Totodată, tranzacția confirmă interesul crescut al marilor retaileri pentru zona Mall Moldova, aflată într-o etapă accelerată de dezvoltare comercială.

În același perimetru, retailerul Hornbach a semnat un antecontract pentru achiziția a aproximativ 7,4 hectare, la un preț estimat de circa 120 de euro pe metru pătrat. De asemenea, în zonă funcționează deja un magazin Leroy Merlin, iar dezvoltatorii au anunțat și construirea unui magazin IKEA.

Toate aceste investiții conturează apariția unui nou pol regional dedicat bricolajului, materialelor de construcții și amenajărilor pentru locuință, cu Iașiul poziționat ca un punct strategic pentru marile rețele de retail din estul României.