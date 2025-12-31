Dragoș și Adrian Pavăl, cei doi frați care au fondat rețeaua de bricolaj Dedeman, au decis să restructureze acționariatul PIF Industrial, compania prin care derulează investiții în afara activităților de retail. Măsura marchează o implicare mai extinsă a membrilor familiei în acest vehicul de afaceri, care administrează active agricole estimate la aproape 50 de milioane de euro, conform informațiilor publicate de Profit.ro.

Până recent, PIF Industrial era controlată exclusiv de cei doi frați Pavăl, însă o redistribuire a participațiilor a adus schimbări semnificative. În structura acționariatului au intrat șase membri ai familiei: Valentin Pavăl, Ionel Pavăl, Vasile-Sorin Pavăl, Cristinel Pavăl, Cecilia Nica-Mitocariu și Mihaela Lăcrămioara Pavel. Dintre aceștia, doar Valentin mai deține și alte funcții în cadrul Dedeman, fiind deputy general manager.

Fiecare dintre noii acționari a primit câte 15% din companie, în timp ce Dragoș Pavăl a rămas cu 6%, iar Adrian Pavăl cu 4%. Astfel, fondatorii și-au redus semnificativ ponderea în PIF Industrial, cedând practic controlul asupra companiei către restul familiei, fără ca afacerea să părăsească cercul familial.

PIF Industrial a evoluat de la vechiul Dedeman Camioane sau Dedeman Transport într-o platformă de investiții diversificate. Compania a investit în ROCA Investments și Moldova Farming și deține în prezent 16,2% din Cemacon, producător de materiale de construcții. Principalul său domeniu de interes rămâne însă agricultura, compania administrând aproximativ 10.000 de hectare de teren și ferme închiriate unor parteneri pentru exploatare.

Dragoș și Adrian Pavăl se numără printre cei mai influenți oameni de afaceri din România, averea lor cumulată fiind estimată la aproximativ 3 miliarde de euro. Fondatorii rețelei de bricolaj Dedeman nu se limitează doar la retail: prin vehiculul lor investițional PIF Industrial, frații Pavăl au construit un portofoliu diversificat care include sectoare precum industrie, construcții, energie, farma și imobiliare.

Toți membrii familiei sunt implicați activ în afaceri, consolidând astfel prezența grupului în mai multe domenii. Dedeman, brandul principal al fraților, operează în prezent o rețea de 65 de magazine răspândite pe întreg teritoriul României, continuând să fie unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul de bricolaj.