După mai mulți ani de creștere accelerată și corecții succesive, piața imobiliară românească intră într-o nouă fază de dezvoltare, caracterizată de un ritm mai lent și de nevoia unor decizii atent calibrate. Potrivit consultanților Colliers, anul 2026 nu va aduce o revenire rapidă, ci va testa reziliența economiei și capacitatea jucătorilor din piață de a se adapta la un context volatil .

În acest cadru, diferențele dintre strategiile bine fundamentate și cele reactive vor deveni tot mai vizibile, iar accentul se va muta de la volum și viteză către prudență și eficiență investițională.

Consultanții Colliers estimează că economia României ar putea avansa cu puțin peste 1% în 2026, un ritm similar celui din 2025, însă avertizează că riscurile rămân ridicate, iar un rezultat mai slab nu este exclus .

Anul va fi marcat de ajustări fiscale importante, de un proces decizional complicat pe plan intern și de un context extern instabil. Deși fondurile europene și o posibilă relaxare a politicii monetare începând cu trimestrul al doilea pot aduce un sprijin limitat, efectele pozitive se vor vedea treptat. Consolidarea fiscală rămâne un test major de credibilitate macroeconomică, iar o eventuală îmbunătățire a perspectivei de rating este condiționată de aplicarea consecventă a măsurilor asumate.

2026 ar putea fi un an foarte bun pentru infrastructura de transport, cu peste 300 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres care ar putea fi dați în folosință, dacă ritmul actual se menține, potrivit analizei Colliers.

Aceste investiții, susținute în principal din fonduri europene, pot accelera reconfigurarea hărții investiționale, oferind mai multă vizibilitate orașelor secundare și reducând presiunea asupra Bucureștiului. Totodată, extinderea rețelelor de transport poate deschide noi zone pentru dezvoltări imobiliare, deși riscul întârzierilor administrative rămâne prezent.

Inflația este așteptată să își reia traiectoria descendentă în 2026, ceea ce creează premisele unei relaxări treptate a politicii monetare. Consultanții Colliers arată că BNR ar putea lua în calcul o reducere a dobânzii-cheie cu aproximativ un punct procentual, prima tăiere fiind posibilă cel mai devreme în trimestrul al doilea al anului .

Această relaxare ar avea mai degrabă un rol de stabilizare a sentimentului din piață, fără a genera o revenire rapidă a cererii, inclusiv în sectorul imobiliar.

Piața de birouri intră în 2026 într-o perioadă favorabilă proprietarilor, pe fondul lipsei de spații noi și al costurilor ridicate de dezvoltare. După un 2025 fără livrări în București, proiectele reapar, însă într-un ritm insuficient pentru a acoperi deficitul de clădiri moderne, ceea ce menține presiunea asupra chiriilor .

Sectorul industrial și logistic rămâne solid, susținut de extinderea infrastructurii și de interesul crescut pentru industrii strategice. În paralel, piața de retail își păstrează stabilitatea, România continuând să fie sub media regională la capitolul retail modern per locuitor, ceea ce menține perspectivele de creștere pe termen mediu.

Colliers anticipează o revenire treptată a pieței investițiilor în 2026, pe fondul unor semnale pozitive din Europa de Vest și al revenirii apetitului pentru risc. Investitorii vor rămâne însă selectivi, iar diferențele dintre activele de top și cele secundare se vor accentua .

Piața terenurilor ar putea avea un an mai bun, odată cu revenirea interesului pentru dezvoltări rezidențiale, industriale și de retail. În schimb, piața rezidențială rămâne sub presiune, din cauza ofertei insuficiente de locuințe noi, ceea ce menține presiunile de creștere a prețurilor, în special în marile orașe.