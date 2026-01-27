Conflictul dintre actualul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, și fostul ministru Adrian Câciu s-a intensificat în ultimele zile, odată cu declarațiile critice ale lui Pîslaru la adresa PSD. Ministrul a acuzat partidul că nu se poziționează clar între guvernare și opoziție și că, în trecut, fondurile europene au fost gestionate haotic.

„PSD ar trebui să se lămurească, în primul rând, dacă sunt la opoziție sau la guvernare. (…) Eu nu am stat să mă vait cu situația pe care am primit-o atunci când am venit, pentru că asta cu moștenirea e fumată. (…) Dar cred că este vorba de o iresponsabilitate și ipocrizie enormă ca, după niște ani în care pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf, scuzați-mă că vă spun, pe bani naționali s-au dat discreționar sume pe care nu le aveai în buget, deci tu practic ai avut la dispoziție banii europeni și ai preferat în mod explicit să folosești fonduri naționale pe care le dai discreționar și faci o mare împărțeală în economie din bani naționali, fără să te concentrezi de fapt pe banii europeni”, a declarat Dragoș Pîslaru marți, într-un interviu pentru StartupCafe.ro.

Pîslaru susține că proiectele majore, de la spitale la segmente de autostradă, au fost selectate mai mult după interese politice decât în funcție de prioritățile reale ale țării. În opinia sa, sumele alocate din bani naționali au fost distribuite discreționar, în timp ce resursele europene au fost subutilizate.

„Ia spitalul, na spitalul, du segmentul de autostradă, scoate segmentul de autostradă! Românii știu lucrurile astea. Eu sunt convins că, fără ca acum să trebuiască să explic chestia asta, ei realizează că a fost o mare împărțeală, că s-au împărțit proiectele, inclusiv banii europeni, design-ul de împărțeală a fost mai important decât demararea proiectelor efective și atunci întârzierea vine de la faptul că le-a luat 2-3 ani să negocieze între ei județul, municipiul și așa mai departe. Și nu e OK (…) Fondurile europene nu funcționează pe marea împărțeală”, a mai spus Pîslaru.

În replică, Adrian Câciu a oferit un răspuns dur, prezentând rezultatele sale ca ministru între 2023 și 2024. Potrivit lui, România a atras peste 10 miliarde de euro în timpul mandatului său, incluzând fondurile PNRR și coeziune. Câciu a subliniat că, în perioada scurtă de șase luni de la preluarea portofoliului de către Pîslaru, s-au obținut doar 2,5 miliarde euro, iar șapte miliarde de euro au fost pierdute.

„Domnule Pâslaru, luați un pix și notați: Câciu, ministrul fondurilor europene (iunie 2023–decembrie 2024): 10,4 miliarde euro intrate în conturile României. Din acestea, 2,4 miliarde euro pentru exercițiul 2021–2027 (7,2%), restul fiind închiderea absorbției pe 2014–2020 la 99,5% și PNRR – Repower. Contracte? 40 miliarde euro pe PNRR și 30 miliarde euro pe coeziune 2021–2027. Condiții favorizante îndeplinite, adică acces la fonduri! Asta am lăsat în urmă”, a scris într-o postare pe Facebook, Adrian Câciu.

Fostul ministru a criticat și acuzațiile privind alocările discreționare, amintind că implementarea proiectelor pentru sănătate, de exemplu, nu se află sub responsabilitatea directă a ministerului condus de Pîslaru.

„Pe coeziune 2021–2027 am preluat zero apeluri, zero proiecte depuse și zero contracte. Datele sunt publice, pe site-ul MIPE și pe site-ul C.E.! Nu puteți minți pe ele, cifrele nu mint! Apoi a venit domnul Boloș care a continuat implementarea proiectelor și a crescut absorbția pe coeziune cu încă 2,3 miliarde euro, plus încasarea parțială a cererii de plată 3 din PNRR! Dumneavoastră? Zero pe PNRR. De fapt, minus, că ați pierdut 7 miliarde euro. Doar 2,5 miliarde euro în aceste 6 luni. Spor să aveți!”, a mai afirmat fostul ministru.

Disputa reflectă tensiunile politice și presiunea asupra Ministerului Fondurilor Europene de a accelera absorbția banilor europeni, esențiali pentru proiectele de infrastructură și dezvoltare ale României. În timp ce Pîslaru critică trecutul și gestionează prezentul, Câciu se apără prin evidențierea rezultatelor concrete și a ratelor de absorbție obținute anterior.