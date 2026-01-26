Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor, a atras atenția asupra unei probleme majore legate de execuția bugetară a României în 2025, subliniind că dificultatea reală nu este nivelul deficitului, ci depășirea ratei de creștere a cheltuielilor primare nete față de plafonul stabilit de Comisia Europeană.

Potrivit acestuia, noile reguli fiscale europene schimbă complet modul în care este evaluată disciplina bugetară, iar autoritățile române nu ar fi gestionat corect negocierile și angajamentele asumate.

Fostul ministru a explicat pe Facebook că evaluarea preliminară pentru 2025 indică o rată de creștere a cheltuielilor primare nete de aproximativ 4,2%, în timp ce Comisia Europeană a permis României un maximum de 2,8% în cadrul procedurii de deficit excesiv.

În acest context, el a precizat că, începând din 2024, pentru Comisia Europeană contează mult mai puțin nivelul deficitului bugetar exprimat ca pondere în PIB sau calculat pe metodologii diferite, precum cash sau ESA, și mult mai mult dinamica cheltuielilor primare nete.

Adrian Câciu a arătat că deficitul rămâne relevant la nivel național, pentru a înțelege cât de mult se îndatorează statul, însă nu mai reprezintă principalul criteriu de evaluare la nivel european.

El a subliniat că nu mai este vorba despre un exercițiu de imagine sau de ajustări contabile, ci despre o corecție structurală reală, concentrată pe cheltuieli. În opinia sa, competiția s-a mutat exclusiv asupra cheltuielilor primare nete, deoarece acestea reflectă adevărata disciplină fiscală.

Adrian Câciu a detaliat că, pentru Comisia Europeană, contează două elemente esențiale: rata de creștere a cheltuielilor primare nete în termeni nominali și dacă această rată depășește sau nu plafonul stabilit pentru România.

El a reamintit că, în luna ianuarie 2025, Comisia Europeană stabilise pentru România o rată de creștere permisă de 5,1% de la un an la altul, rezultat al unor negocieri care reflectau realitățile bugetare prevăzute în legile în vigoare la acel moment.

Adrian Câciu a susținut că situația s-a schimbat radical în data de 8 iulie 2025, când Comisia Europeană a decis reducerea abruptă a ratei de creștere a cheltuielilor primare nete pentru România, de la 5,1% la 2,8%.

El a afirmat că România a acceptat această reducere, deși, la acel moment, rata de creștere ajunsese deja la aproximativ 4%. În opinia sa, acest lucru a fost rezultatul unor negocieri slabe, iar responsabilitatea ar reveni celor implicați direct în discuțiile cu Bruxelles-ul.

Fostul ministru a criticat faptul că publicului nu i-au fost explicate consecințele acestor angajamente și l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan de o prezentare incompletă a realității. El a explicat că atingerea țintei de 2,8% era practic imposibilă, având în vedere factori obiectivi precum anualizarea legii pensiilor, care în 2024 a avut impact doar patru luni, dar în 2025 generează o creștere de aproximativ 12% de la un an la altul, precum și majorarea investițiilor naționale, estimate la un plus de 23%.

Adrian Câciu a avertizat că nerespectarea țintei stabilite de Comisia Europeană privind rata de creștere a cheltuielilor primare nete atrage sancțiuni, iar ajustarea nu se mai face prin corecții ale deficitului, ci exclusiv prin limitarea cheltuielilor în termeni nominali.

El a explicat că esența noilor reguli este ca ritmul de creștere al cheltuielilor statului să fie mai mic decât ritmul de creștere al economiei în termeni nominali, aceasta fiind considerată o cale normală de ajustare macroeconomică.

În final, fostul ministru a subliniat că mulți dintre decidenții de la vârful statului, dar și anumiți analiști și jurnaliști economici, nu cunosc suficient noile reguli fiscale ale Uniunii Europene.

El a insistat că situația fiscală a României trebuie analizată prin prisma acestor reguli și a concluzionat că diferența dintre nivelul actual de 4,2% și ținta de 2,8% reprezintă o problemă serioasă, care nu poate fi ignorată.