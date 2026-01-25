Taxele introduse sau majorate în ultimul an reprezintă punctul de plecare al analizei făcute de economistul Adrian Mitroi, care afirmă că România se află, în esență, în același punct bugetar ca înainte de valul de măsuri fiscale. Privind evoluția deficitului după aplicarea succesivă a acestor decizii, el susține că rezultatele sunt mult sub așteptări, în condițiile în care spațiul de manevră fiscală a fost aproape complet consumat.

În evaluarea sa pentru news.ro, Mitroi subliniază că statul a recurs la aproape toate opțiunile disponibile pentru a aduce venituri suplimentare la buget, însă efectul final este marginal. Dincolo de discursurile oficiale care vorbesc despre ajustări și corecții, cifrele indică faptul că problema de fond a finanțelor publice nu a fost rezolvată, ci doar amânată.

„Cred că este foarte puţin, având în vedere că s-au tras toate gloanţele de argint posibile din punct de vedere fiscal. Doar un procent, tu nemaiavând nicio altă soluţie, având în vedere că ai planuri ambiţioase pentru anul ăsta, de reducere cu încă un procent, cel puţin, din deficitul care oricum este foarte mare”, a declarat economistul Adrian Mitroi.

El atrage atenția că această situație plasează bugetul într-un echilibru extrem de fragil, în care orice șoc economic sau abatere de la proiecții poate amplifica rapid dezechilibrele existente.

Analizând eficiența deciziilor luate de autorități, Adrian Mitroi spune că disputa politică sau interpretările diferite ale datelor nu schimbă realitatea de bază. Din perspectiva sa, ordinea și tipul măsurilor fiscale adoptate au fost greșite, iar rezultatul final confirmă acest lucru.

Economistul consideră că, în lipsa unor reforme structurale reale, simpla creștere de taxe sau ajustarea unor impozite nu poate corecta un deficit de asemenea dimensiuni. Mai mult, el avertizează că perioada următoare va fi și mai dificilă, deoarece reformele amânate vor trebui abordate într-un context economic deja tensionat.

„Confirmarea realităţii este clară: măsurile nu sunt potrivite, nu au avut efect”, este concluzia formulată de Adrian Mitroi.

În opinia sa, impactul acestor decizii se va resimți pe termen lung, atât în mediul economic, cât și în capacitatea statului de a-și finanța politicile publice. Faptul că problemele de fond nu au fost încă abordate face ca presiunea asupra bugetului să rămână ridicată și în anii următori.

Pornind de la ideea că, în ciuda măsurilor dure, România a rămas „în același deficit”, economistul ajunge la o concluzie severă legată de funcționarea actualei echipe guvernamentale. Din punctul său de vedere, lipsa rezultatelor anulează justificarea continuării aceleiași abordări în politica economică.

El explică faptul că nu este vorba despre o poziționare politică, ci despre o evaluare strict tehnică a efectelor produse de deciziile luate până acum. În acest context, menținerea aceleiași structuri și a acelorași politici nu ar face decât să prelungească o situație deja problematică.

„Am luat toate măsurile astea drastice ca să stăm în acelaşi deficit. Asta este atât de grav şi de serios încât, după părerea mea – şi ăsta nu este un punct de vedere politic –, Guvernul nu are absolut niciun motiv să mai funcţioneze în echipa şi în paradigma asta”, explică Adrian Mitroi.

Profesorul de finanțe comportamentale de la ASE merge mai departe și susține că este necesară o reconstrucție completă a modului în care este gestionată politica economică, inclusiv la nivel de oameni și soluții propuse.