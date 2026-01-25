Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a criticat dur politicile recente de majorare a taxelor, arătând că acestea nu au avut efectul scontat asupra veniturilor statului, ci dimpotrivă, au afectat puterea de cumpărare a populației și consumul intern.

Potrivit ministrului, datele economice arată clar că românii dispun de mai puțini bani decât înainte, ceea ce se reflectă direct în scăderea încasărilor bugetare. Oamenii consumă mai puțin, plătesc mai rar taxe și TVA, iar statul ajunge să colecteze sume mai mici, în ciuda nivelului ridicat al fiscalității.

“Ceea ce cred eu că e foarte clar, dincolo de opinia PSD sau PNL sunt cifrele. Astăzi, puterea de cumpărare s-a erodat foarte mult, oamenii au mai puțini bani în buzunar, nu mai plătesc taxe, nu mai plătesc TVA, automat tot mai puțin încasezi la bugetul de stat”.

Bogdan Ivan a anunțat că Partidul Social Democrat va susține măsuri de relaxare fiscală pentru angajații cu venituri reduse, în special prin diminuarea contribuțiilor sociale și introducerea unui sistem de impozitare progresivă.

Ministrul a explicat că, în prezent, costul total al muncii este disproporționat față de venitul net al salariatului. Pentru un angajat care primește aproximativ 4.600 de lei în mână, suma totală plătită către stat, inclusiv de angajator, ajunge la aproape 10.000 de lei. În acest context, o reducere semnificativă a impozitului pe venit pentru salariile mici ar avea un impact real asupra nivelului de trai.

Potrivit lui Bogdan Ivan, scăderea impozitului pe venit pentru salariile de până la 4.000–5.000 de lei ar putea aduce câteva sute de lei în plus lunar pentru românii cu venituri modeste, o diferență esențială pentru bugetul acestora. În schimb, pentru veniturile mari, o contribuție suplimentară de câteva sute de lei nu ar reprezenta un efort semnificativ.

“Trebuie să milităm pentru reducerea CAS-ului și a CASS-ului pentru salariile mici și pentru o impozitare progresivă a veniturilor românilor. Astăzi, în România, pentru fiecare 4.600 de lei pe care îi încasează net un român, combinat cu cât plătește angajatorul, plătește 10.000 de lei. Dacă am reduce doar impozitul pe venit de la 16% la 6% pentru salariile de până în 4.000 sau 5.000 de lei, pentru acei oameni care câștigă 2.500 de lei net, un 4-500 de lei net ar fi foarte important”, a spus Bogdan Ivan. “Pentru cineva care câștigă 10.000-12.000 de lei, că plătește 400 de lei în plus nu e o diferență atât de mare”.

Ministrul Energiei a recunoscut existența unei nemulțumiri tot mai mari în rândul populației, al mediului de afaceri și al administrațiilor locale. Oamenii, spune Bogdan Ivan, percep că povara fiscală a crescut, fără ca statul să ofere un exemplu de disciplină bugetară.

În opinia sa, problema majoră este lipsa unei percepții publice că statul își reduce propriile cheltuieli, în timp ce cere mai mult de la contribuabili. Această ruptură între cetățeni și autorități alimentează neîncrederea și tensiunile sociale.

Totuși, ministrul a subliniat că schimbările politice nu se fac prin declarații televizate și că stabilitatea guvernamentală rămâne un obiectiv asumat.

“Eu cred foarte mult că astăzi e o nemulțumire justificată și a primarilor, și a oamenilor de afaceri și a oamenilor simpli pentru aceste măsuri fiscale. Oamenii nu văd neapărat că și statul a strâns cureaua. În momentul de față ce percep oamenii e că noi plătim factura dar voi ce faceți?”, a precizat Bogdan Ivan.

Statisticile europene susțin evaluarea ministrului. Conform Eurostat, România s-a situat în toamna anului trecut printre statele UE cu cele mai accentuate scăderi ale consumului. În septembrie, țara noastră a avut al doilea cel mai abrupt declin din Uniunea Europeană.

Situația s-a agravat în noiembrie 2025, când România a înregistrat cea mai mare scădere a comerțului cu amănuntul din UE. În timp ce vânzările au crescut, în medie, cu peste 2% la nivel european, în România acestea au scăzut cu aproape 5%.

Economiștii pun acest recul pe seama majorărilor de taxe, care au redus veniturile disponibile ale populației și au frânat consumul intern, unul dintre motoarele tradiționale ale economiei românești.