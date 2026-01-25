Luni, 26 ianuarie, se anunță una dintre cele mai solicitante zile pentru contribuabili, când termenele fiscale se suprapun și obligațiile trebuie respectate cu strictețe. Persoanele fizice, firmele plătitoare de TVA, angajatorii, notarii publici și companiile de stat se confruntă cu multiple raportări lunare, trimestriale sau semestriale, gestionate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Instituțiile financiare sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară trebuie să transmită informații despre asigurările de viață și alte produse financiare, conform Ordinului 7158/2024, termenul fiind semestrial. De asemenea, societățile la care statul deține acțiuni majoritare sau unice trebuie să depună Formularul 106 privind dividendele repartizate, potrivit OG 64/2001.

Persoanele fizice care obțin venituri din transferuri de drepturi de proprietate în anumite condiții sau prin succesiuni trebuie să completeze Formularul 217. În paralel, angajatorii care plătesc lucrători culturali profesioniști trebuie să transmită Formularul 114, care reflectă contribuția de 1% din valoarea contractelor, în conformitate cu OG 21/2023.

Contribuabilii cu regim mixt trebuie să raporteze pro-rata provizorie pentru 2024 și să notifice, dacă este cazul, renunțarea sau solicitarea unei pro-rate speciale, conform Codului fiscal. Modificările sunt permise doar la început de an și trebuie comunicate până la 26 ianuarie.

Pentru cei înregistrați în scopuri de TVA, ziua de 26 ianuarie implică depunerea mai multor formulare: decontul TVA (Formularul 300), decontul special (Formularul 301), ajustările și regularizările (Formularul 307), declarația pentru cei cărora le-a fost anulat codul de TVA (Formularul 311), raportul intracomunitar VIES (Formularul 390) și declarația notarială privind transferurile de imobile (Formularul 208).

Angajatorii au obligația depunerii Declarației 112 pentru contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a angajaților. În plus, persoanele care primesc salarii din străinătate de la angajatori fără sediu în România trebuie să completeze Formularul 224.

Pe 26 ianuarie se mai depun: Declarația 100 pentru diverse obligații la bugetul de stat, declarațiile privind cifra de afaceri pentru contribuabilii cu perioadă fiscală trimestrială și cererile de restituire a accizelor pentru vânzările la distanță din trimestrul precedent.

Experții recomandă ca fiecare contribuabil să verifice cu atenție care obligații îl privesc și să le transmită în timp util pentru a evita sancțiuni sau controale suplimentare.