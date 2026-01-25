Călin Georgescu a transmis un mesaj nou public, postat pe pagina sa de Facebook, la finalul unei zile în care a făcut o adevărată baie de mulțime în Parcul Carol din Capitală.

Reamintim că Georgescu a depus sâmbătă o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din acea locație, cu ocazia zilei Unirii Principatelor Române.

Sâmbătă noapte, la final de zi, Călin Georgescu le-a transmis tuturor admiratorilor săi că, cu ajutorul lui Dumnezeu, românii sunt din nou împreună, având o singură inimă, un singur glas și o singură voință pentru demnitatea și suveranitatea țării.

Georgescu a afirmat că ceea ce îi menține pe oameni drept flăcări vii sunt Dumnezeu, familia mică și familia mare – patria și onoarea.

La final, Călin Georgescu a îndemnat ca tot mai mulți români să simtă Unirea în inimile lor și să trăiască în pace, bucurie și apropiere de Dumnezeu.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, din nou împreună: o singura inimă, un singur glas, o singură voință pentru demnitatea și suveranitatea țării noastre. Pentru ce ne ține flăcări vii: Dumnezeu, familia mică, familia mare – patria și onoarea. Nădăjduim ca tot mai mulți să simțim Unirea în inimile noastre de români, să se aștearnă pacea și bucuria de a fi unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu tot mai mult, în fiecare zi! Vă iubesc pe toți!”, a scris Călin Georgescu sâmbătă noapte pe pagina sa de socializare.

După cum spuneam, Călin Georgescu a depus ieri o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol. O adevărată mare de mulțime s-a strâns acolo, datorită mobilizării de pe rețelele de socializare. Sute de oameni au vrut să-l vadă de aproape și eventual să schimbe câteva cuvinte cu fostul candidat.

Georgescu a ținut și un scurt discurs în fața mulțimii adunate acolo. El le-a transmis românilor veniți în frig să-i fie alături că știe prin ce greutăți trec: „Vă văd și vă simt, sunteți obosiți de nedreptate, nu de muncă. V-au sărăcit de sine, nu neapărat de bani.”

Fostul candidat la prezidențiale i-a rugat însă pe oameni să rămână drepți și ancorați în credință, nădejde și dragoste. Cu ajutorul puterii lor se va scrie din nou istoria, a promis Georgescu.