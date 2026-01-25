Un nou mesaj mesaj de unitate și credință transmis de Călin Georgescu pentru susținătorii săi
Călin Georgescu a transmis un mesaj nou public, postat pe pagina sa de Facebook, la finalul unei zile în care a făcut o adevărată baie de mulțime în Parcul Carol din Capitală.
Reamintim că Georgescu a depus sâmbătă o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din acea locație, cu ocazia zilei Unirii Principatelor Române.
Sâmbătă noapte, la final de zi, Călin Georgescu le-a transmis tuturor admiratorilor săi că, cu ajutorul lui Dumnezeu, românii sunt din nou împreună, având o singură inimă, un singur glas și o singură voință pentru demnitatea și suveranitatea țării.
Georgescu a afirmat că ceea ce îi menține pe oameni drept flăcări vii sunt Dumnezeu, familia mică și familia mare – patria și onoarea.
La final, Călin Georgescu a îndemnat ca tot mai mulți români să simtă Unirea în inimile lor și să trăiască în pace, bucurie și apropiere de Dumnezeu.
„Cu ajutorul lui Dumnezeu, din nou împreună: o singura inimă, un singur glas, o singură voință pentru demnitatea și suveranitatea țării noastre.
Pentru ce ne ține flăcări vii: Dumnezeu, familia mică, familia mare – patria și onoarea.
Nădăjduim ca tot mai mulți să simțim Unirea în inimile noastre de români, să se aștearnă pacea și bucuria de a fi unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu tot mai mult, în fiecare zi!
Vă iubesc pe toți!”, a scris Călin Georgescu sâmbătă noapte pe pagina sa de socializare.
Georgescu le-a cerut susținătorilor săi să rămână drepți și puternici, pentru că împreună vor scrie istorie
După cum spuneam, Călin Georgescu a depus ieri o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol. O adevărată mare de mulțime s-a strâns acolo, datorită mobilizării de pe rețelele de socializare. Sute de oameni au vrut să-l vadă de aproape și eventual să schimbe câteva cuvinte cu fostul candidat.
Georgescu a ținut și un scurt discurs în fața mulțimii adunate acolo. El le-a transmis românilor veniți în frig să-i fie alături că știe prin ce greutăți trec: „Vă văd și vă simt, sunteți obosiți de nedreptate, nu de muncă. V-au sărăcit de sine, nu neapărat de bani.”
Fostul candidat la prezidențiale i-a rugat însă pe oameni să rămână drepți și ancorați în credință, nădejde și dragoste. Cu ajutorul puterii lor se va scrie din nou istoria, a promis Georgescu.
„Vă mulțumesc tuturor! Mă bucur enorm că suntem aici, atât de mulți astăzi, să cinstim cu tot sufletul nostru memoria înaintașilor și să sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor. Vă mulțumesc pentru tot efortul pe care l-ați făcut, de a veni din țară și de pretutindeni. Știu cât de greu este, vă mulțumesc din tot sufletul meu.
Nu vă întreb dragii mei, nu vă întreb cum sunteți, pentru că știu cum sunteți. Vă văd și vă simt, sunteți obosiți de nedreptate, nu de muncă. V-au sărăcit de sine. V-au sărăcit de sine, nu neapărat de bani.
Însă nu uitați, istoria nu se scrie singură. Se scrie prin oameni care rămân drepți, ancorați în credință, nădejde și dragoste.
Așa încât să nădejduim și nădejduind împreună să înțelegem că ceea ce trăim azi s-a mai trăit. Ieșirea a venit din oameni drepți care au pus temelia unor instituții drepte născute din voința poporului. Voința poporului este sfântă pentru democrație.
Așa încât domnitorul Alexandru Ioan Cuza este începutul României ca stat. Asta înseamnă 24 ianuarie 1859, nu altceva. El a unit nu doar teritorii, a unit voințe și a pus în centrul unui popor obosit încrederea că se poate”, a spus Călin Georgescu în cursul zilei de ieri, în Parcul Carol.
