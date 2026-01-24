Harari a subliniat că statele sunt nepregătite conceptual pentru acest tip de transformare, deoarece instrumentele tradiționale ale statului-națiune — frontierele, vizele, controalele — nu mai sunt relevante. „Imigranții AI nu vin în bărci. Nu traversează granițe noaptea și nu cer vize. Ei călătoresc cu viteza luminii”, a spus acesta, explicând că inteligența artificială ajunge instantaneu în piețe, instituții, sisteme informatice și chiar în spațiul cognitiv al indivizilor, scrie EVZ

Potrivit lui Harari, AI nu se instalează vizibil într-un teritoriu, ci se infiltrează gradual în infrastructura deja existentă: în finanțe, educație, sănătate, administrație și platforme de comunicare. Tocmai această prezență difuză face ca efectele să fie greu de sesizat la început, dar extrem de greu de inversat. Inteligența artificială nu ocupă un spațiu geografic, ci remodelează din interior structurile economice și cognitive ale societăților moderne.

Harari avertizează că această „migrație” va produce schimbări structurale profunde. Inteligența artificială va prelua un număr tot mai mare de locuri de muncă, inclusiv din domenii considerate până recent exclusiv umane, precum creația culturală, analiza juridică sau consultanța strategică. În paralel, AI va influența cultura, arta și chiar religia, modificând modul în care oamenii construiesc sens, identitate și autoritate.

Prin capacitatea sa de a procesa cantități uriașe de date, AI devine un actor capabil să influențeze alegeri, piețe financiare și decizii geopolitice, fără a avea însă o responsabilitate politică directă sau o legitimitate democratică.

Un punct central al discursului a fost problema loialității. Spre deosebire de imigranții umani, inteligența artificială nu dezvoltă atașamente civice sau culturale. „Majoritatea AI-urilor vor fi loiale Statelor Unite sau Chinei”, a avertizat Harari, făcând trimitere la statele și marile corporații care controlează infrastructura tehnologică globală. În acest context, suveranitatea națională riscă să fie erodată nu prin forță militară, ci prin dependență digitală și tehnologică.

Discursul a ridicat și una dintre cele mai sensibile întrebări dezbătute la Davos: dacă inteligența artificială ar putea primi, în viitor, statut de persoană juridică. Harari a amintit că dreptul modern recunoaște deja entități non-umane ca persoane juridice — corporații, anumite elemente ale naturii sau chiar divinități, în unele sisteme juridice.

Diferența fundamentală este însă că, până acum, aceste entități au funcționat ca ficțiuni legale, în spatele cărora deciziile reale erau luate de oameni. În cazul inteligenței artificiale, lucrurile se schimbă radical, deoarece aceasta poate lua decizii autonome, fără intervenție umană directă. „Pentru prima dată, ficțiunea juridică devine realitate”, a avertizat Harari, subliniind caracterul istoric al acestui prag.

Harari a schițat și un posibil scenariu de fragmentare globală. Dacă unele state, precum Statele Unite, ar decide să acorde AI-urilor personalitate juridică, în numele competitivității economice, iar altele, precum Uniunea Europeană, ar refuza, ar putea apărea o ruptură economică și financiară majoră. Impactul ar putea fi comparabil cu decuplări istorice ale sistemelor monetare sau cu fragmentarea piețelor globale, afectând profund capacitatea statelor de a-și exercita suveranitatea.

Un moment de decizie care nu mai poate fi amânat

Mesajul transmis de Yuval Noah Harari la Davos este unul clar și incomod: dacă statele nu stabilesc rapid cum vor gestiona această „imigrație AI”, deciziile vor fi luate de alții — marile corporații tehnologice sau puterile care controlează infrastructura digitală globală. Într-o lume în care puterea se mută tot mai mult de la teritoriu la algoritmi, întârzierea nu este neutră, ci echivalează cu pierderea controlului.

