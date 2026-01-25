Potrivit PwC Global CEO Survey 2026, lansat la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, doar trei din zece directori executivi (30%) sunt încrezători că veniturile companiilor pe care le conduc vor crește în următoarele 12 luni. Este cel mai scăzut nivel al optimismului înregistrat în ultimii cinci ani.

Paradoxal, în același timp, 61% dintre CEO anticipează o îmbunătățire a creșterii economice globale în următorul an, în creștere față de 58% în 2025 și doar 18% în 2023.

Unul dintre principalele motive ale acestui decalaj între optimismul macroeconomic și prudența la nivelul companiilor este dificultatea de a transforma investițiile în inteligență artificială în rezultate financiare concrete.

Doar 12% dintre CEO afirmă că utilizarea AI a generat atât reduceri de costuri, cât și creșteri de venituri, în timp ce 56% spun că nu au observat încă beneficii financiare semnificative. Sondajul se bazează pe răspunsurile a 4.454 de CEO din 95 de țări și teritorii.

Potrivit PwC, tendința de scădere a încrederii se reflectă și în România, unde mediul de afaceri este afectat de deteriorarea perspectivelor macroeconomice și de majorarea taxelor.

„Creșterea expunerii la riscuri externe, de la amenințări cibernetice și schimbări tehnologice, la volatilitate macroeconomică, conflicte geopolitice și, mai nou, tarife comerciale, contribuie semnificativ la erodarea încrederii. Și în România, liderii companiilor au devenit mai pesimiști în ultimul an pe fondul înrăutățirii perspectivelor macroeconomice și a creșterii taxelor. Doar o treime dintre respondenți cred că economia locală va înregistra o accelerare în acest an. Comparativ, anul trecut jumătate dintre ei se așteptau la un un avans mai mare al PIB. În 2026, 42% se așteaptă la frânarea creșterii sau chiar scăderea economică și manifestă același pesimism și când vine vorba despre evoluția companiilor lor în următoarele 12 luni. Doar un sfert sunt foarte încrezători în creșterea veniturilor, față de 42% anul trecut și 51% în 2023. Aceste date arată că mediul de afaceri local resimte multiple presiuni și devine o urgență implementarea unor măsuri care să readucă încrederea investitorilor,” a declarat Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România.

Pentru 42% dintre liderii de business, ritmul insuficient de transformare tehnologică reprezintă cea mai mare preocupare, devansând chiar și riscurile legate de inovare sau viabilitatea pe termen lung.

Raportul arată un decalaj tot mai mare între companiile care doar testează AI și cele care o implementează la scară largă. Firmele care folosesc AI extensiv în produse, servicii și procese decizionale obțin marje de profit cu aproape patru puncte procentuale mai mari decât celelalte.

Riscurile externe cântăresc tot mai greu în deciziile strategice. 20% dintre CEO declară că organizațiile lor sunt puternic expuse riscului de pierderi financiare generate de tarife comerciale, iar 31% indică riscurile cibernetice drept o amenințare majoră – în creștere față de anii anteriori.

Ca reacție, 84% dintre lideri intenționează să își consolideze securitatea cibernetică, ca parte a răspunsului la riscurile geopolitice.

În acest context, reinventarea devine esențială pentru creștere. Peste 42% dintre CEO spun că firmele lor au început să concureze în sectoare noi în ultimii cinci ani, iar 51% intenționează să realizeze investiții internaționale în următorul an.

Statele Unite rămân principala destinație pentru investiții globale, urmate de Regatul Unit și Germania, în timp ce interesul pentru India aproape s-a dublat față de anul trecut.