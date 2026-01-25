Florin Manole a explicat că Ministerul Muncii a avansat o propunere concretă pentru buget, care vizează acordarea unui sprijin financiar diferențiat pensionarilor, în funcție de nivelul veniturilor, ca reacție la efectele inflației asupra puterii de cumpărare. Potrivit ministrului, mecanismul are la bază experiența anilor anteriori și este gândit ca punct de plecare pentru negocierile politice.

În cadrul intervenției sale la România TV, Florin Manole a detaliat structura propunerii, subliniind că aceasta pornește de la realitățile sociale existente și de la categoriile cele mai vulnerabile de pensionari. El a arătat că pragurile sunt stabilite astfel încât sprijinul să ajungă cu prioritate la cei cu venituri mici și medii, afectați cel mai puternic de scumpiri.

„Am propus pentru bugetul pentru anul în curs un sprijin pentru pensionari în trei praguri. Pentru că avem pensionari sub 1.500 de lei, pensionari între 1.500 și 2.000 de lei, din punct de vedere al veniturilor, și pensionari între 2.000 și 3.000 de lei. Este mecanismul pe care l-am folosit ca guvern în 2023 și este punctul de plecare în discuția pe acest subiect. A spus și Sorin Grindeanu, am spus-o și eu, au spus-o și alți colegi că suntem după o perioadă în care inflația a mâncat mult din puterea de cumpărare a tuturor românilor, cu atât mai mult a pensionarilor cu venituri mici și nu se poate ca în anul acesta să nu avem nicio compensare, să nu avem niciun beneficiu în plus față de veniturile de anul trecut pentru acești oameni. Așadar, asta va fi propunerea cu care vom merge”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a insistat asupra faptului că această inițiativă nu este una izolată, ci rezultatul unei evaluări mai largi a impactului economic și social resimțit de pensionari, în special de cei cu venituri reduse.

În continuarea explicațiilor, Florin Manole a vorbit despre modalitatea concretă de acordare a sprijinului financiar, precizând că se ia în calcul un calendar similar celui aplicat anterior, cu plăți realizate în două momente-cheie ale anului. Abordarea are ca scop atât predictibilitatea pentru beneficiari, cât și o gestionare mai ușoară a impactului bugetar.

Ministrul a subliniat că, deși există repere clare din trecut, nu dorește să avanseze sume exacte înainte de finalizarea discuțiilor politice și a deciziilor formale. El a explicat că propunerea este fundamentată tehnic, inclusiv din perspectiva impactului asupra bugetului de stat.

„Pot să spun că da, gândirea noastră este să mergem tot pe două tranșe, Paște și Crăciun. Despre cuantumuri, n-aș vrea să mă hazardez pentru că nu vreau să fac promisiuni și nu vreau să vând iluzii deșarte. Dar spun că plecăm de la premisele anului 2023. Plecăm de acolo. Cei care au avut atunci până în 1500 de lei, au primit 1000 de lei în două tranșe egale, 500 și 500. Cei care au avut atunci sub 2.000 de lei, între 1.500 și 2.000 au primit, dacă nu mă înșel, 800 de lei tot în două tranșe egale și ceilalți până la 3.600 de lei, în două tranșe de câte 300. Dar repet, nu este o decizie luată în coaliție, este doar o propunere. Este o propunere pentru care am făcut și impactul bugetar, deci avem temele făcute, ca să zic așa. Vom insista cu acest proiect, vedem în ce măsură vom avea succes, dar eu sunt foarte optimist”, a spus Florin Manole.

În acest context, ministrul a făcut trimitere și la faptul că subiectul nu a intrat încă în dezbaterea politică oficială, fiind condiționat de calendarul bugetar și de prioritățile stabilite pentru anul următor.

Florin Manole a oferit și clarificări privind discuțiile despre indexarea pensiilor, explicând că măsurile actuale de înghețare sunt limitate în timp și că presiunea socială va face imposibilă prelungirea acestora după 2026. Ministrul a pus accent pe impactul cumulativ al costurilor asupra gospodăriilor și pe necesitatea unor corecții viitoare.

El a arătat că, până în prezent, dezbaterile din interiorul coaliției s-au concentrat pe execuția bugetară pentru 2025, urmând ca temele legate de sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici și de indexare să fie abordate într-o etapă ulterioară.

„Pe buget până acum au fost cele legate de execuția bugetară la anul 2025. Cele despre ce urmează să se întâmple în 2026 încă n-au avut loc. Urmează foarte în curând o ședință a coaliției, iar în aceași ședință, cu certitudine, noi vom începe această discuție despre ajutorul pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum v-am descris mai devreme”, a declarat Florin Manole.

Referindu-se strict la indexarea pensiilor, ministrul a explicat că, din punctul său de vedere, continuarea înghețării nu poate fi justificată dincolo de termenul anunțat.

„Măsurile de înghețare, ca să le numim așa, sunt până la sfârșitul anului 2026, așadar în 2027 nu. Însă eu cred că nu există niciun argument pentru care o astfel de înghețare să se continue. Deja, presiunea socială, presiunea pe bugetele familiilor din această țară, creșterile de impozite locale, de exemplu, toate acestea se simt și atârnă foarte greu în buzunarul oamenilor și este nedrept. Motiv pentru care în 2027 este imposibil să nu se indexeze pensiile. Nu văd cum ar putea argumenta cineva în condițiile în care deficitul va scădea până atunci și vom face tot ce putem ca să scădem cheltuielile statului cu birocrația, cu propriul aparat. Nu cred că trebuie să continuăm cu această povară pe umerii oamenilor”, a spus Florin Manole.

În finalul intervenției, Florin Manole a abordat situația recalculării pensiilor, oferind date concrete despre numărul dosarelor soluționate și despre volumul de muncă rămas la nivelul Caselor de Pensii. Ministrul a recunoscut existența unor întârzieri, explicându-le prin deficitul de personal din instituțiile responsabile.

El a prezentat cifre detaliate pentru cele două articole legale care fac obiectul așa-numitei mici recalculări, subliniind că, deși s-au făcut progrese, mai există un număr semnificativ de dosare aflate în lucru.