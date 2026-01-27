Documentul propus spre aprobare are la bază analiza dosarelor depuse de cetățenii Sectorului 2 care nu dețin o locuință și care se află în situații de vulnerabilitate socială, potrivit criteriilor prevăzute de legislația națională și de hotărârile Consiliului Local.

Procesul de analiză a cererilor a fost coordonat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC Sector 2), prin intermediul unei comisii special constituite. Aceasta a verificat documentațiile depuse de solicitanți și a evaluat îndeplinirea criteriilor de acces și de ierarhizare, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Pe parcursul anului 2025, comisia a analizat 552 de dosare, dintre care 271 au fost declarate eligibile și incluse în lista de prioritate pentru anul 2026. Alte 281 de cereri au fost respinse, cele mai multe din cauza lipsei unor documente obligatorii, depășirii plafonului de venit, domiciliului stabilit în afara Sectorului 2 sau deținerii unor bunuri imobiliare.

Pentru a putea beneficia de o locuință socială, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative. Printre acestea se numără domiciliul stabil în Sectorul 2, lipsa unei locuințe în proprietate și un venit mediu net lunar pe membru de familie sub nivelul câștigului salarial mediu net pe economie.

După verificarea eligibilității, dosarele sunt ierarhizate pe baza unui sistem de punctaj, care ia în calcul situația locativă actuală, numărul de copii minori sau persoane aflate în întreținere, starea de sănătate, vechimea cererii, precum și gradul de vulnerabilitate socială sau încadrarea în anumite categorii protejate prin legi speciale.

Lista propusă pentru aprobare cuprinde 271 de dosare, repartizate în funcție de tipul locuinței, după cum urmează:

Anexa – Locuințe sociale 2026

1 cameră – 152 poziții

2 camere – 87 poziții

3 camere – 28 poziții

4 camere – 4 poziții

Listele sunt întocmite distinct pentru fiecare categorie de locuință și vor fi supuse aprobării în ședința Consiliului Local Sector 2 programată pentru 29 ianuarie 2026.

Ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor convenabile din fondul locativ de stat se stabilește în fiecare an, pe baza documentelor reactualizate de solicitanți. Dosarele trebuie completate anual, până la data de 30 septembrie, cu acte valabile care să reflecte situația reală a solicitantului.

Printre documentele solicitate se regăsesc acte de identitate în termen de valabilitate, documente privind veniturile nete ale membrilor familiei, contracte de închiriere, documente medicale actualizate și alte acte justificative prevăzute de lege.

Dosarele care nu sunt reactualizate timp de trei ani consecutivi sunt eliminate din evidențele instituției și arhivate. Orice nouă cerere depusă după această perioadă va fi tratată drept o solicitare nouă, urmând să fie punctată conform criteriilor aplicabile la momentul respectiv.