Pavăl Holding, platforma de investiții prin care cei doi antreprenori administrează participațiile pe piața de capital, a vândut o parte din acțiunile deținute la Conpet, reducându-și cota de la 7,41% la 4,98%.

Operațiunea a fost realizată la începutul acestui an, la prețuri ușor sub nivelul de 80 lei/acțiune, considerat în piață un prag psihologic în jurul căruia se calibrează cererea și oferta pentru titlurile Conpet.

La cotația de închidere de marți (77,40 lei/acțiune), valoarea pachetului rămas în portofoliu se ridica la 33,37 milioane lei (aproximativ 6,54 milioane euro).

Participația fraților Pavăl la Conpet nu este nouă — aceasta a fost acumulată în perioada 2019-2021, în contextul în care sectorul energetic era perceput drept un refugiu în fața inflației și a volatilității macro.

Potrivit datelor din piața financiară:

-valoarea maximă a participației a fost atinsă în toamna anului 2022

-perioadă în care acțiunile companiilor din energie au crescut puternic, pe fondul prețurilor ridicate ale

-combustibililor, al tensiunilor geopolitice și al cererii solide în rețelele industriale

Pe durata deținerii, Pavăl Holding nu a speculat pe termen scurt, ci a adoptat un comportament de investitor strategic, caracteristic fondurilor de tip value.

În ultimii cinci ani, Conpet s-a profilat ca emitent de dividende consistente, iar fondatorii Dedeman au beneficiat de acest ciclu:

-în anul trecut, compania a distribuit un dividend agregat de 6,763163502 lei/acțiune

-randamentul la momentul plății a fost de aproximativ 7%, printre cele mai ridicate la nivelul Bursei de

Valoarea totală încasată de Pavăl Holding s-a ridicat la 4,34 milioane lei, pe baza pachetului deținut în acel moment, confirmând motivul pentru care investitorii considera Conpet un emitent defensiv, cu cashflow stabil.

Conpet este unul dintre puținele companii controlate de stat care:

-au strategie predictibilă

-distribuie dividende mari

-operează într-un monopol natural (transportul de țiței prin conducte)

-au volatilitate redusă față de piață

În anii 2022–2024, acest profil a atras:

-fonduri de pensii

-investitori străini

-investitori de retail pe termen lung

Tranzacția Pavăl Holding nu a schimbat sentimentul de piață, însă marchează trecerea din zona „buy and accumulate” în zona „harvest & reallocate” pentru fondatorii Dedeman.

Mișcarea vine în contextul în care în piață circulă informații consistente privind interesul fraților Pavăl pentru retailul alimentar.

În 2025 au circulat informații în mediul economic potrivit cărora Dedeman și Auchan s-ar fi numărat printre companiile evaluate în contextul unei posibile tranzacții care viza activele Carrefour. Discuțiile au fost tratate la nivel de speculație, fără confirmări oficiale.