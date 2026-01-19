Raiffeisen Bank a redevenit, în mod oficial, Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), marcând acest moment printr-un eveniment organizat la sediul operatorului pieței de capital. Reintegrarea băncii în infrastructura bursieră românească consolidează legătura tradițională dintre una dintre cele mai importante instituții financiare din România și piața de capital locală.

Deși cadrul tehnic pentru reluarea activității de tranzacționare a fost finalizat încă din decembrie 2025, când au fost realizate primele operațiuni, intrarea oficială a fost confirmată acum, în prezența reprezentanților BVB și ai Raiffeisen Bank. Odată cu acest pas, banca și-a relansat serviciile de brokeraj atât pe piața locală, cât și pe bursele internaționale relevante din Europa și Statele Unite.

În prezent, clienții Raiffeisen Private Banking pot tranzacționa acțiuni listate la BVB și pe piețele externe, în lei, euro și dolari, completând astfel portofoliul consacrat de soluții investiționale care include titluri de stat, obligațiuni corporative, fonduri de investiții și produse structurate. Tranzacționarea de acțiuni vine ca o extensie firească a unei oferte adresate clienților cu profil investițional avansat.

Un element central al noii etape îl reprezintă digitalizarea serviciilor de brokeraj. În cursul anului 2026, Raiffeisen Bank intenționează să lanseze o platformă digitală dedicată, integrată în aplicația mobilă, care va permite tuturor clienților să își deschidă rapid conturi de investiții și să gestioneze tranzacțiile direct de pe telefon. Soluția va asigura înrolarea digitală, transmiterea ordinelor, confirmarea tranzacțiilor și accesul la informații privind deținerile, într-un cadru sigur și eficient.

Infrastructura tehnologică din spatele acestei platforme este dezvoltată împreună cu CTS TRADE IT și se bazează pe un sistem modern de back-office, complet integrat cu sistemele bancare și cu piețele de capital accesibile prin Raiffeisen Bank. Automatizarea proceselor de brokeraj urmărește simplificarea relației cu investitorii și creșterea accesului la piața de capital.

Cristian Sporiș, Vicepreședinte Divizia Corporate și Investment Banking și membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România, a subliniat că relansarea serviciilor de brokeraj întărește poziția băncii ca partener financiar de încredere, oferind clienților acces facil la piețe reglementate, în condiții de siguranță sporite. El a amintit că soluții similare sunt deja utilizate cu succes de Grupul Raiffeisen în alte țări din Europa Centrală și de Est.

La rândul său, Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București, a salutat revenirea Raiffeisen Bank în rândul Participanților BVB, apreciind aportul de experiență, profesionalism și tehnologie pe care banca îl aduce în ecosistemul bursier românesc. Potrivit acestuia, prezența Raiffeisen Bank contribuie la consolidarea unui cadru de tranzacționare modern și la crearea de noi oportunități pentru investitori și companii.

Revenirea Raiffeisen Bank la BVB se înscrie într-o istorie îndelungată pe piața de capital din România. Banca este prezentă încă din 1998, când, prin Raiffeisen Capital & Investment, a fost membru fondator al Bursei. De-a lungul anilor, departamentul de Investment Banking a intermediat numeroase emisiuni de obligațiuni și tranzacții de fuziuni și achiziții, iar banca a fost activă atât ca Participant BVB, cât și ca emitent.

Un moment de referință a fost atins în 2021, odată cu listarea primei emisiuni de obligațiuni verzi din sectorul bancar românesc, în valoare de peste 400 de milioane de lei. Ulterior, Raiffeisen Bank a continuat să emită obligațiuni verzi și sustenabile, consolidându-și statutul de pionier al finanțărilor responsabile. În prezent, banca are șase emisiuni de obligațiuni tranzacționate la BVB, cu o valoare totală de aproximativ 3,4 miliarde de lei.

Prin această revenire, Raiffeisen Bank se alătură din nou comunității de instituții de credit și firme de investiții care asigură funcționarea pieței reglementate și a Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrate de Bursa de Valori București, întărind rolul pieței de capital în finanțarea economiei românești.