Electro-Alfa International, companie românească activă în domeniul echipamentelor electrice de medie și joasă tensiune, a anunțat intenția de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare, prin emiterea a până la 65.990.507 acțiuni noi.

Acestea vor reprezenta aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise, operațiunea fiind realizată în cadrul unei majorări de capital social. Demersul marchează un pas important în strategia de dezvoltare a companiei și deschide perspectiva listării pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

Oferta publică va fi derulată după aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar după finalizarea acesteia societatea intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A., care vor coordona procesul de ofertare și relația cu investitorii.

Reprezentanții companiei au transmis că listarea marchează o nouă etapă în evoluția Electro-Alfa International și confirmă maturitatea modelului său de afaceri.

Fondatorul și președintele Consiliului de Administrație, Gheorghe Ciubotaru, a arătat că, după peste trei decenii de activitate, compania a reușit să construiască un model solid, bazat pe capabilități integrate și pe o expertiză recunoscută în infrastructura energetică. Potrivit acestuia, accesul la piața de capital va permite accelerarea investițiilor, consolidarea prezenței pe piețele externe și continuarea unei dezvoltări sustenabile, în beneficiul clienților, angajaților și viitorilor investitori.

Electro-Alfa International se poziționează în prezent printre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată la 32,49% în 2024. Compania are o experiență de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială și operează un model integrat de tip „one-stop-shop”.

Acesta acoperă întregul lanț de valoare, de la proiectare și producție până la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, inclusiv în proiecte complexe de tip EPC – inginerie, achiziții și construcții.

Din punct de vedere operațional, societatea dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață totală de peste 25.000 de metri pătrați. De-a lungul timpului, Electro-Alfa International a dezvoltat un portofoliu diversificat de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale, ceea ce a contribuit la extinderea activității pe piețele externe.

Pentru sfârșitul anului financiar 2025, compania estimează venituri de peste 800 de milioane de lei, un EBITDA de peste 100 de milioane de lei și un profit brut de aproximativ 100 de milioane de lei. Reprezentanții subliniază că aceste date sunt estimări financiare, neauditate și nerevizuite, dar indică o tendință clară de creștere.

Evoluția financiară din ultimii ani susține aceste perspective. În 2024, Electro-Alfa International a raportat venituri de 648,4 milioane de lei, comparativ cu 435,8 milioane de lei în 2023 și 259,2 milioane de lei în 2022.

Această dinamică corespunde unei rate de creștere anuale compuse de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net a ajuns la 57,4 milioane de lei în 2024, față de 37,8 milioane de lei în 2023 și 20 de milioane de lei în 2022. Totodată, EBITDA a crescut la 76,7 milioane de lei în 2024, de la 51,6 milioane de lei în 2023 și 31,4 milioane de lei în 2022, evoluție susținută atât de majorarea volumelor de producție, cât și de extinderea activităților EPC.

Oferta publică va viza atât investitori instituționali, cât și investitori de retail, lansarea fiind condiționată de aprobarea prospectului de către ASF și de îndeplinirea tuturor cerințelor legale și corporative. În prezent, acționariatul companiei este deținut în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL.