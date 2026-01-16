Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică, pe 15 ianuarie 2026, un proiect de ordonanță de urgență care aduce modificări ample Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Inițiativa vizează adaptarea cadrului legislativ la noile realități ale pieței, întărirea protecției consumatorilor și introducerea, în premieră în România, a conceptului de „partajare a energiei”, prin care prosumatorii pot împărți surplusul de energie cu alți consumatori, gratuit sau contra cost.

În nota de fundamentare, Ministerul Energiei explică faptul că proiectul este necesar pentru transpunerea unei directive europene adoptate în 2024, care modifică regulile de funcționare a pieței energiei electrice la nivelul Uniunii Europene.

Autoritățile arată că legislația națională nu mai răspunde pe deplin evoluțiilor din ultimii ani, marcate de criza energetică, de creșteri accentuate de preț și de o volatilitate ridicată a pieței.

Un alt argument invocat este procedura de infringement în care se află România, ca urmare a netranspunerii la timp a directivei europene. Adoptarea ordonanței este prezentată drept o măsură urgentă pentru evitarea sancțiunilor și pentru alinierea rapidă la noile cerințe comunitare.

Printre modificările propuse se numără introducerea explicită, în Legea 123/2012, a noțiunii de contract de furnizare a energiei electrice pe durată determinată și cu prețuri fixe. Conform definiției incluse în proiect, acest tip de contract presupune că prețul energiei și clauzele contractuale nu se modifică pe întreaga durată a contractului.

Textul precizează însă că factura finală poate fi influențată de elemente care nu depind de furnizor, precum taxele, impozitele sau tarifele reglementate pentru serviciile de rețea. Aceste componente nu sunt considerate parte a prețului fix al energiei, chiar dacă pot determina variații ale sumei finale de plată.

Totodată, proiectul întărește obligațiile de informare ale furnizorilor. Aceștia vor trebui să explice clar consumatorilor, înainte de semnarea sau prelungirea contractelor, dacă prețul este fix, variabil sau dinamic și care sunt componentele care formează prețul final facturat.

Documentul aduce clarificări și în privința contractelor de furnizare cu preț dinamic, în care prețul energiei variază în funcție de evoluția pieței. Aceste contracte sunt asociate, în special, cu utilizarea contoarelor inteligente și cu posibilitatea de a adapta consumul în funcție de intervalele orare mai avantajoase.

Ministerul Energiei arată că astfel de contracte pot oferi oportunități de reducere a costurilor pentru unii consumatori, dar implică și riscuri, în special în perioadele de volatilitate accentuată. Din acest motiv, furnizorii vor avea obligația de a oferi informații complete și transparente înainte de încheierea unor astfel de contracte.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei va primi atribuții extinse de monitorizare a impactului contractelor cu preț dinamic și va publica periodic rapoarte privind evoluția acestora pe piață.

Proiectul de ordonanță include și măsuri dedicate consolidării protecției consumatorilor vulnerabili și a celor afectați de sărăcie energetică. Potrivit Ministerului Energiei, noile reguli urmăresc să limiteze expunerea acestor categorii la efectele volatilității pieței, fără a modifica drepturile existente privind schimbarea furnizorului sau obligațiile contractuale de plată.

Cea mai importantă noutate introdusă de proiect este însă conceptul de „partajare a energiei”, care nu a existat până acum în legislația națională. Până în prezent, un prosumator putea fie să consume energia produsă de propriile panouri fotovoltaice, fie să injecteze surplusul în rețea, în condițiile stabilite de lege.

Noua reglementare propune o a treia opțiune: clienții activi pot partaja surplusul de energie produsă din surse regenerabile cu alți consumatori, gratuit sau contra cost, pe baza unor acorduri directe. Practic, într-un bloc, într-un ansamblu de locuințe sau într-o comunitate locală, o gospodărie care dispune de panouri fotovoltaice va putea furniza energie unei alte gospodării care nu are astfel de capacități.

Ministerul Energiei subliniază că proiectul stabilește doar cadrul legal general, urmând ca detaliile tehnice privind măsurarea, decontarea energiei și rolul operatorilor de distribuție să fie reglementate ulterior de ANRE.

În plus, proiectul introduce conceptul de acord flexibil de racordare, destinat zonelor în care rețelele electrice au capacitate limitată. Acest mecanism ar permite racordarea mai rapidă a noilor capacități de producție, în special din surse regenerabile, cu anumite condiții de limitare și control al energiei evacuate în rețea.

Proiectul de ordonanță este inițiat de Ministerul Energiei și se află în prezent în consultare publică. Pentru a intra în vigoare, actul normativ trebuie adoptat de Guvern și publicat ulterior în Monitorul Oficial.