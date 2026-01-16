Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în primele 11 luni din 2025, resursele totale de energie electrică ale României au ajuns la 63,236 miliarde kWh, în creștere cu 3,036 miliarde kWh față de aceeași perioadă a anului precedent. Producția termocentralelor a scăzut ușor, cu 1,1%, până la 15,561 miliarde kWh, iar producția hidrocentralelor a înregistrat o diminuare semnificativă de 18%, până la 11,001 miliarde kWh. În schimb, producția centralelor nuclearo-electrice a crescut cu 1,3%, ajungând la 10,024 miliarde kWh.

În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, producția centralelor eoliene din România a fost de 5,403 miliarde kWh, în scădere cu 209,5 milioane kWh față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce energia solară produsă în instalațiile fotovoltaice a crescut cu 1,111 miliarde kWh, ajungând la 4,438 miliarde kWh.

Consumul final de energie electrică a totalizat 45,652 miliarde kWh, în ușoară scădere de 0,7% față de perioada similară din 2024. Consumul în economie și iluminatul public au scăzut cu câte 1,1%, în timp ce consumul populației a crescut cu 0,4%. Exporturile de energie electrică au crescut semnificativ, cu 3,231 miliarde kWh, până la 13,091 miliarde kWh, iar consumul propriu tehnologic al rețelelor și stațiilor a urcat cu 139,7 milioane kWh, la 4,492 miliarde kWh.

Resursele principale de energie primară au totalizat 31,014 milioane tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 1,237 milioane tep față de aceeași perioadă din 2024. Producția internă a scăzut cu 2,5%, până la 15,088 milioane tep, în timp ce importurile au crescut cu 11,4%, ajungând la 15,926 milioane tep.

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că în luna noiembrie 2025 sporul natural al României a rămas negativ, cu -7.504 persoane, decesele fiind de 1,7 ori mai numeroase decât nașterile vii.

„În luna noiembrie 2025, s-au înregistrat certificate de naştere pentru 11.085 copii, în scădere cu 156 faţă de aceeaşi lună din anul 2024. În primele 11 luni din 2025 s-au înregistrat 133.776 de certificate de naştere, în scădere cu 3,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024. Sporul natural s-a menţinut negativ în luna noiembrie anului trecut, numărul de decese depăşind numărul naşterilor cu 7.504. În 2024, sporul natural a fost minus 8.337. În aceste condiţii s-a menţinut raportul între numărul naşterilor şi al deceselor. Concret, la 10 naşteri s-au înregistrat 17 decese”, a afirmat preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, citat de INS.

În noiembrie 2025, numărul certificatelor de naștere a scăzut cu 2.443 față de octombrie, marcând o reducere de 18,1%. În aceeași perioadă, au fost înregistrate 18.589 certificate de deces, dintre care 9.614 pentru bărbați și 8.975 pentru femei, în scădere cu 2.020 față de luna precedentă (-9,8%), inclusiv -10,3% pentru bărbați și -9,2% pentru femei. Totodată, decesele copiilor sub 1 an au scăzut la 47, cu 23 mai puține decât în octombrie.

Din totalul deceselor din noiembrie, 42,3% (7.866 decese) au fost la persoanele de 80 de ani și peste, 28,1% (5.217 decese) la cei între 70-79 ani și 15,8% (2.943 decese) la grupa 60-69 ani. Cele mai puține decese s-au înregistrat la grupele de vârstă 0-4 ani (61 decese), 5-19 ani (34 decese) și 20-29 ani (79 decese).

În noiembrie 2025, sporul natural al României a rămas negativ, cu -7.504 persoane, comparativ cu -8.588 persoane în aceeași lună din 2024. În mediul urban au decedat 9.289 persoane (4.720 bărbați și 4.569 femei), iar în mediul rural au fost înregistrate 9.300 decese (4.894 bărbați și 4.406 femei). Față de noiembrie 2024, decesele au scăzut cu 4,7% în mediul urban și cu 7,7% în mediul rural.

Numărul nașterilor în luna noiembrie 2025 a fost cu 156 mai mic decât în aceeași lună a anului precedent (-1,4%). În aceeași perioadă, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4.628 căsătorii, iar divorțurile definitive și cele pe cale administrativă sau notarială au fost 1.875.