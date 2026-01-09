Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat lansarea a două noi linii majore de finanțare din fonduri europene, în valoare totală de peste 270 de milioane de euro, destinate sprijinirii tinerilor și dezvoltării energiei regenerabile prin comunități de energie.

Potrivit acestuia, inițiativele urmăresc atât integrarea tinerilor în educație și pe piața muncii, cât și accelerarea tranziției energetice în mai multe județe ale țării.

Conform informațiilor prezentate, un buget de 102 milioane de euro este alocat proiectelor dedicate tinerilor, în special celor care nu se află nici în sistemul de educație, nici în câmpul muncii.

Ministrul a subliniat pe Facebook că sprijinirea tinerilor a reprezentat constant o prioritate în activitatea sa publică, atât în perioada în care a fost ministru, cât și ca europarlamentar, susținând politici menite să le ofere acces la educație de calitate, locuri de muncă decente și oportunități reale de implicare civică.

Dragoș Pîslaru a atras atenția că România nu își mai poate permite să piardă generații întregi, fie din cauza dificultăților de integrare pe piața muncii, fie din cauza migrației tinerilor care nu identifică suficiente oportunități în țară.

În acest context, apelurile pentru rețele de servicii pentru tineret și centre de tineret sunt prezentate ca o continuare firească a unei viziuni care își propune ca tinerii să devină motorul modernizării României, și nu o categorie vulnerabilă.

Bani pentru energie verde și crearea de comunități de energie în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș

Cea de-a doua linie de finanțare, în valoare de 170 de milioane de euro, este destinată energiei verzi și creării de comunități de energie în județele incluse în Programul Tranziție Justă: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru instalarea de panouri fotovoltaice, soluții eoliene, sisteme de stocare, pompe de căldură și alte surse regenerabile, atât pentru clădiri publice, cât și pentru gospodării.

Beneficiarii direcți ai acestor finanțări sunt unitățile administrativ-teritoriale, care vor primi punctaj suplimentar dacă includ în proiecte gospodării interesate să facă parte din comunități de energie alături de autoritățile locale.

Ministrul a explicat că aceste comunități contribuie la reducerea prețurilor la energie, la creșterea independenței față de fluctuațiile pieței și la menținerea resurselor financiare în economia locală, având un rol important mai ales în zonele aflate în tranziție, precum cele miniere.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor destinate tinerilor este 8 aprilie 2026, în timp ce proiectele pentru energie verde pot fi depuse între 25 februarie și 26 august.