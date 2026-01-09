Dragoș Pîslaru anunță finanțări europene de peste 270 de milioane de euro pentru tineri și energie verde
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat lansarea a două noi linii majore de finanțare din fonduri europene, în valoare totală de peste 270 de milioane de euro, destinate sprijinirii tinerilor și dezvoltării energiei regenerabile prin comunități de energie.
Potrivit acestuia, inițiativele urmăresc atât integrarea tinerilor în educație și pe piața muncii, cât și accelerarea tranziției energetice în mai multe județe ale țării.
Conform informațiilor prezentate, un buget de 102 milioane de euro este alocat proiectelor dedicate tinerilor, în special celor care nu se află nici în sistemul de educație, nici în câmpul muncii.
Ministrul a subliniat pe Facebook că sprijinirea tinerilor a reprezentat constant o prioritate în activitatea sa publică, atât în perioada în care a fost ministru, cât și ca europarlamentar, susținând politici menite să le ofere acces la educație de calitate, locuri de muncă decente și oportunități reale de implicare civică.
Dragoș Pîslaru a atras atenția că România nu își mai poate permite să piardă generații întregi, fie din cauza dificultăților de integrare pe piața muncii, fie din cauza migrației tinerilor care nu identifică suficiente oportunități în țară.
În acest context, apelurile pentru rețele de servicii pentru tineret și centre de tineret sunt prezentate ca o continuare firească a unei viziuni care își propune ca tinerii să devină motorul modernizării României, și nu o categorie vulnerabilă.
Bani pentru energie verde și crearea de comunități de energie în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș
Cea de-a doua linie de finanțare, în valoare de 170 de milioane de euro, este destinată energiei verzi și creării de comunități de energie în județele incluse în Programul Tranziție Justă: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.
Fondurile vor putea fi utilizate pentru instalarea de panouri fotovoltaice, soluții eoliene, sisteme de stocare, pompe de căldură și alte surse regenerabile, atât pentru clădiri publice, cât și pentru gospodării.
Beneficiarii direcți ai acestor finanțări sunt unitățile administrativ-teritoriale, care vor primi punctaj suplimentar dacă includ în proiecte gospodării interesate să facă parte din comunități de energie alături de autoritățile locale.
Ministrul a explicat că aceste comunități contribuie la reducerea prețurilor la energie, la creșterea independenței față de fluctuațiile pieței și la menținerea resurselor financiare în economia locală, având un rol important mai ales în zonele aflate în tranziție, precum cele miniere.
Termenul-limită pentru depunerea proiectelor destinate tinerilor este 8 aprilie 2026, în timp ce proiectele pentru energie verde pot fi depuse între 25 februarie și 26 august.
Mesajul postat de ministrul Pîslaru, vineri seară
„Am lansat două noi finanțări foarte importante din fonduri europene 🇷🇴🇪🇺:
💶 102 milioane Euro pentru tineri, în special cei care nu sunt nici la școală, nici în câmpul muncii;
💶 170 milioane Euro pentru energie verde și crearea de comunități de energie.
Tinerii au fost mereu o prioritate pentru mine, în toate rolurile pe care le-am avut în serviciul public. Atât ca ministru, cât și ca europarlamentar, am susținut constant politici care să le ofere tinerilor șansa la educație de calitate, la un loc de muncă decent și la oportunități reale de implicare în viața comunității.
România nu își mai poate permite să piardă nicio generație „pe drum”, fie că vorbim de tineri care nu își găsesc locul pe piața muncii, fie că vorbim de tineri care pleacă din țară pentru că nu văd suficiente oportunități aici.
Apelurile pe care le lansăm acum pentru rețele de servicii pentru tineret și centre de tineret sunt continuarea firească a acestei viziuni: să construim un viitor în care tinerii nu mai sunt o categorie „vulnerabilă”, ci însuși motorul modernizării României.
Cât privește energia regenerabilă și comunitățile de energie, este vorba de județele din Programul Tranziție Justă: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.
Finanțăm panouri fotovoltaice, soluții eoliene, stocare, pompe de căldură și alte surse regenerabile pentru clădiri publice și gospodării, în vederea creării de comunități de energie. Beneficiari sunt UAT-urile, care vor primi puncte suplimentare dacă încorporează în proiectul pe care îl depun gospodării interesate să intre într-o comunitate de energie alături de UAT-ul beneficiar.
Comunitățile de energie sunt esențiale pentru viitorul României pentru că reduc prețurile la energie pentru consumatori și aduc producția de energie mai aproape de oameni. Ele înseamnă primării, școli, spitale, și gospodării care produc și consumă împreună energie verde, reduc facturile la curent, devin mai puțin dependente de fluctuațiile de preț și păstrează mai mulți bani în economia locală.
Pentru zonele aflate în tranziție – cum sunt cele miniere – comunitățile de energie sunt un nou motor de dezvoltare economică și de reclădire a încrederii la nivelul comunităților locale.
Termenul limită pentru proiectele pentru tineri este 8 aprilie 2026, iar pentru energia verde proiectele se pot depune în intervalul 25 februarie – 26 august”, a scris ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe pagina sa de Facebook.
