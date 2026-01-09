Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că, împreună cu președinta Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES), au stabilit un plan de acțiuni pentru acest început de an.

Printre măsurile anunțate se numără convocarea în această lună a Comisiei Naționale în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES) și a comisiilor județene (COJES), precum și înființarea unui consiliu consultativ format din ONG-uri, experți și reprezentanți ai mediului academic, subliniind că politicile trebuie construite împreună cu cei care lucrează zi de zi în teren.

Manole a precizat că s-a discutat ca Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) să prezinte rapid situația abuzurilor din piața muncii împotriva femeilor, iar Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) să realizeze o analiză privind accesul femeilor la măsurile de ocupare și formare profesională.

Ministrul Muncii își dorește o colaborare eficientă între ANES, ANOFM și ITM pentru ca sprijinul acordat femeilor, mai ales în zonele vulnerabile, să asigure nu doar protecție, ci și șanse reale de independență economică și integrare pe piața muncii.

Totodată, el a precizat că a solicitat Direcției Generale Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe cu Finanțare Externă să includă dimensiunea de gen în proiectele sale și a cerut ANES să înainteze propuneri pentru planuri de interes național și să evalueze critic câte măsuri au fost implementate de Ministerul Muncii în cadrul Strategiei Naționale de Egalitate de Șanse.

„Am spus clar anul trecut: preluarea ANES la Ministerul Muncii este o soluție bună pentru un răspuns mai adecvat al statului, coordonat și integrat. Și mă voi ține de cuvânt”, a scris oficialul român pe contul său de Facebook.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) are misiunea de a promova principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex și de a preveni și combate violența domestică, prin implementarea unor măsuri, politici și programe adaptate nevoilor victimelor.

Ca instituție de specialitate în cadrul administrației publice centrale, în subordinea Guvernului României, ANES și-a asumat scopul de a utiliza fiecare instrument pe care îl are la dispoziție pentru a construi o societate echitabilă.