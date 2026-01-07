Numărul de șomeri din Germania a crescut constant în 2025, confirmând o deteriorare vizibilă a pieței muncii într-o economie care se confruntă cu stagnare prelungită. Potrivit datelor comunicate de Oficiul Federal al Muncii (BA), numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a crescut luna trecută cu 3.000, ajungând la aproximativ 2,9 milioane.

Această creștere a fost mai redusă decât estimările analiștilor intervievați de Reuters, care anticipau un avans de aproximativ 5.000 de persoane, însă nivelul total al șomerilor rămâne unul ridicat. Statisticile oficiale indică faptul că, pe parcursul anului trecut, numărul mediu al persoanelor fără un loc de muncă a crescut cu 161.000, până la 2,984 milioane.

Este cel mai mare nivel al șomajului înregistrat în Germania din 2013, ceea ce confirmă o tendință de fond, nu doar o fluctuație sezonieră. Autoritățile estimează că piața muncii se apropie de un posibil punct maxim al acestei evoluții negative, însă perspectivele de redresare rămân limitate pe termen scurt.

Conducerea BA consideră că o atenuare a presiunilor nu este probabilă mai devreme de mijlocul anului în curs, în condițiile în care economia germană continuă să evolueze lent.

Rata șomajului s-a menținut în luna decembrie la 6,3%, nivel aflat în linie cu prognozele economiștilor. Comparativ cu anul 2024, când rata șomajului era de 6%, datele indică o deteriorare treptată a situației de pe piața muncii.

Într-o evaluare detaliată a contextului economic, șefa Oficiului Federal al Muncii a explicat că dificultățile generale din economie continuă să afecteze cererea de forță de muncă, în special în industrie.

„Piaţa forţei de muncă continuă să fie afectată de dificultăţile economice. Prin urmare, continuă tendinţa anemică la finalul anului. Situaţia pe piaţa muncii este mai slabă decât în urmă cu un an”, a declarat Andrea Nahles.

Analiza tendințelor recente indică faptul că evoluția negativă a șomajului nu este una conjuncturală, ci reflectă probleme economice mai profunde. În ultimii patru ani, Germania a adăugat aproximativ 500.000 de șomeri, pe fondul unei economii care a stagnat pentru o perioadă îndelungată.

Carsten Brzeski, analist la ING, explică această dinamică prin dificultățile structurale ale industriei germane, afectată de tranziția energetică, de presiunea competitivă globală și de scăderea cererii externe. În acest context, deteriorarea pieței muncii a devenit aproape inevitabilă, în ciuda măsurilor de sprijin implementate de autorități.

„Această înrăutăţire graduală reflectă evoluţia economiei, care efectiv stagnează de mai mult de cinci ani, iar industria se confruntă cu dificultăţi severe structurale, astfel încât era inevitabilă o deteriorare pieţei forţei de muncă”, a adăugat Brzeski.

Un alt semnal relevant îl reprezintă scăderea numărului de locuri de muncă vacante. În luna decembrie erau disponibile aproximativ 619.000 de posturi, cu 35.000 mai puține decât în aceeași perioadă a anului precedent, chiar dacă analiștii observă unele semne timide de stabilizare.

Pentru economiile din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, aceste evoluții sunt atent urmărite, întrucât Germania rămâne principalul partener comercial și o destinație majoră pentru forța de muncă.

Perspectivele pentru anul 2026 rămân rezervate, iar experții anticipează că presiunile de pe piața muncii vor continua să afecteze consumul privat și ritmul redresării economice. Rata șomajului din 2025, de 6,3%, reprezintă un punct de plecare dificil pentru anul următor.

„Înrăutăţirea graduală a pieţei forţei de muncă din Germania va persista probabil, complicând redresarea consumului privat în 2026″, a apreciat Brzeski.

În același timp, Germania se confruntă cu un paradox structural: deficitul de angajați calificați persistă, în pofida creșterii șomajului. Conform estimărilor BA, numărul de muncitori disponibili va scădea cu aproximativ 40.000 în 2026, din cauza îmbătrânirii populației și a ieșirilor din câmpul muncii.

„Majorarea şomajului nu înseamnă că nu avem nevoie de angajaţi calificaţi. Nimic, subliniez – nimic – nu ne protejează mai bine contra şomajului decât abilităţile sporite”, a afirmat Nahles.

Oficialul a subliniat și progresele realizate în integrarea refugiaților pe piața muncii. În cazul refugiaților din Siria, integrarea avansează, deși participarea femeilor rămâne sub nivelul dorit. Pentru refugiații din Ucraina, situația s-a îmbunătățit semnificativ: anul trecut, 370.000 de ucraineni erau angajați în Germania, cu 79.000 mai mulți față de 2024.