România înregistrează o creștere semnificativă a interesului pentru asigurările de viață disponibile prin intermediul băncilor, clienții principalelor instituții financiare putând alege între o varietate de produse adaptate profilului lor financiar.

Băncile au lansat inclusiv oferte care combină componente tradiționale de asigurare cu opțiuni de investiții, permițând clienților să-și diversifice portofoliul și să-și planifice viitorul financiar în mod mai sigur.

Iată câteva dintre ofertele puse la dispoziție de principalele bănci din România. În mod evident, pentru mai multe detalii și personalizarea acestor pachete, trebuie să contactați personal respectivele instituții financiare.

ING Bank pune la dispoziție o procedură simplă pentru a încheia o asigurare de viață.

Pas 1 Intră in Home’Bank in meniul „Produse>Asigurari”.

Pas 2 Apasă butonul ,,Asigurări NN”

Pas 3 Urmează pașii pentru a vedea ce asigurare ți se potrivește

Odată cumpărată această asigurare de viață, plata se face simplu și rapid, direct din contul tău curent, prin debitare lunară. Dacă ai nevoie de detalii privind asigurarea ta sau vrei să închizi asigurarea poți să suni la 021-9464 (Luni-Vineri, 09:00 -17:30).

Trebuie să ai vârsta între 18 și 60 de ani. Asigurarea încetează la împlinirea vârstei de 61 ani.

Clienții ING Bank pot alege unul din cele trei pachete de asigurare, în funcție de nivelul de protecție dorit:

Cost lunar: 18 lei. Despăgubire deces din accident: 240.000 lei. Despăgubire deces din îmbolnăvire: 24.000 lei

Cost lunar: 36 lei. Despăgubire deces din accident: 480.000 lei. Despăgubire deces din îmbolnăvire: 48.000 lei

Cost lunar: 89 lei. Despăgubire deces din accident: 1.000.000 lei. Despăgubire deces din îmbolnăvire: 100.000 lei

Poți desemna până la 3 beneficiari sau poți opta pentru moștenitorii legali/ testamentari. Beneficiarii pot fi atât copii minori, cât și alte rude (vezi aici mai multe detalii).

Asigurare de viață în caz de accident – dacă ai un cont curent în Lei sau în Euro la Raiffeisen Bank, acest produs te protejează în caz de deces sau invaliditate din accident, oriunde în lume.

Poți merge în orice agenție Raiffeisen Bank și solicita înscrierea în program. Intrarea în vigoare a asigurării va fi înscrisă în certificatul de asigurare, pe care îl vei primi la agenția bancară, după ce Raiffeisen Bank operează înrolarea ta în acest program.

Condiții minime de eligibilitate: trebuie să fii titularul unui cont curent în Lei sau în Euro, deschis la Raiffeisen Bank, și să ai vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani.

Programul presupune o asigurare de viață oferită de Uniqa Asigurări de Viață pentru titularii de conturi curente în Lei sau în Euro, deschise la Raiffeisen Bank, și acoperă decesul și invaliditatea totală permanentă din accident, oriunde în lume.

În cazul în care unul dintre aceste evenimente se produce, tu (sau moștenitorii tăi, după caz) vei primi o despăgubire de 45.000 Lei sau 10.000 Euro, în funcție de moneda în care s-a încheiat asigurarea.

În luna în care clientul nu plătește prima de asigurare, asigurarea se suspendă și Uniqa nu va plati despăgubiri pentru niciun risc asigurat survenit în această perioadă. Asigurarea va fi repusă în vigoare prin plata primei lunare de asigurare. Perioada maximă permisă pentru suspendare este de 6 luni calendaristice consecutive, calculate de la data ultimei plati, după care asigurarea se reziliază.

Se poate renunța oricând la asigurare. Renunțarea nu înseamnă și returnarea primelor de asigurare încasate până în acel moment.

Programul oferă 1 luna calendaristică de gratuitate la plata primei de asigurare. După terminarea acesteia, costul lunar este de 6,75 Lei sau 1,50 Euro, în funcție de moneda în care s-a încheiat contractul de asigurare.

În plus, Raiffeisen mai oferă și asigurări de viață atașate creditelor, asigurări de viață cu componentă de economisire garantată sau asigurări de viață cu componentă investițională de la Uniqa (vezi aici mai multe detalii).

Accident Protect Care este asigurarea adaptată nevoilor tale de protecție în cazul producerii unui accident, care te susține financiar pe tine și familia ta în cazul apariției unor cheltuieli medicale neprevăzute, invaliditate sau chiar deces.

Iată câteva avantaje:

Ești protejat oriunde în lume;

Închei asigurarea fără evaluarea stării de sănătate, a ta sau a familiei tale;

Ai sprijinul financiar necesar pentru a face față evenimentelor neprevăzute;

Poți include copiii în asigurare, prin achiziționarea pachetului dedicat lor;

Poți opta si pentru protecție suplimentară ca urmare a unui accident rutier;

Achiziționezi asigurarea direct din George, 100% digital.

Riscurile acoperite în varianta standard sunt cele de:

Deces ca urmare a unui accident

Invaliditate permanentă ca urmare a unui accident

Riscurile acoperite în varianta opțională sunt cele de:

Spitalizare ca urmare a unui accident

Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident

Deces ca urmare a unui accident rutier

Fracturi ca urmare a unui accident pentru copii

Spitalizare din accident pentru copii

Poți opta pentru aceste asigurări dacă ai între 18 și 74 de ani. Trebuie menționat că vârsta de iesire din asigurare este 75 de ani.

Cât despre prima de asigurare, BCR transmite că poți crea propriul mix de protecție, alegând pachetul de bază în combinație cu minimum unul dintre pachetele de acoperiri suplimentare și poți să multiplici aceste pachete de asigurare de 2 sau chiar 4 ori, în funcție de sumele asigurate de care consideri că ai nevoie (vezi aici mai multe detalii). În plus, există și opțiunea încheierii unei asigurări de viață în cazul unei îmbolnăviri grave (cancer, accident vascular cerebral, infarct miorcardic) și/sau invaliditate parțială și permanentă (vezi aici detalii).

Și Banca Transilvania pune la dispoziția clienților săi mai multe tipuri de asigurări de viață. În cazul celei intitulate „Asirom Fii Sigur”, în afară de protecția financiară pentru recuperare în caz de accident, acest tip de asigurare îți oferă posibilitatea de a economisi periodic, pentru planurile pe termen lung ale familiei tale.

Iată câteva elemente importante:

Poți alege din mai multe pachete de asigurare, în funcție de banii pe care îi poți pune lunar deoparte

Ai dobândă garantată pe toată perioada asigurării

Economisești și ești în același timp protejat în caz de neprevăzut

Pe durata contractului poți depune sume suplimentare de bani

Dacă ai nevoie, începând cu al patrulea an, poți retrage bani

Poți să crești valoarea primei suplimentare de economisire și să modifici suma asigurată în timpul contractului

Tu alegi frecvența de plată a primelor: lunară, trimestrială, semestrială sau anuală

Asigurarea „Asirom Fii Sigur” este disponibilă în patru variante. Iată mai jos primele și sumele asigurate în caz de deces sau boală.

Mai există și alte tipuri de asigurare de viață oferite clienților Banca Transilvania: Asigurare Confort Extra (sprijin financiar în cazul unor intervenții chirurgicale și Telemedicină 24/7), Asigurarea Sante Plus (ești protejat financiar dacă ești spitalizat în caz de accident sau îmbolnăvire), Asigurarea de accident și Asigurarea Optimism (creată pentru a-ți oferi confort financiar în cazul diagnosticului de cancer) – vezi aici detalii despre toate acestea.

Clienții CEC Bank au opțiunea de a încheia asigurări de viață și șomaj cu Groupama Asigurări și Omniasig VIG.

Dacă ai deja un credit de nevoi personale cu dobândă variabilă la CEC Bank, atunci ai asigurare de viață și șomaj inclusă.

Iată care sunt riscurile asigurate în cazul asigurării încheiate prin Groupama.

Asigurarea de viață și șomaj destinată beneficiarilor de credite de nevoi personale acordate de CEC Bank este o asigurare de viață pe baza căreia, în cazul decesului sau invaliditătii permanente totale a asiguratului, se plătește soldul creditului (suma datorată de asigurat Băncii), iar în caz de șomaj involuntar se plătesc ratele de credit timp de 6 luni consecutive.

Riscurile asigurate sunt:

Deces din accident sau boală

Invaliditate permanentă totală din accident

Șomaj

Suma asigurată este reprezentată de soldul creditului de nevoi personale.

Indemnizaţia de asigurare:

în cazul decesului din orice cauză/accident sau invalidității permanente totale din accident a Asiguratului este suma de bani reprezentată de soldul creditului la data producerii riscului asigurat.

în cazul în care Asiguratul a dobândit calitatea de şomer în perioada asigurată, după expirarea perioadei de așteptare este suma de bani reprezentată de valoarea ratei lunare de credit.

Pentru mai multe detalii, citește aici sau mergi într-o sucursală CEC Bank.

Cu un card de credit îți finanțezi planurile, iar această asigurare de viață atașată cardurilor de credit este creată special pentru a însoți aceste instrumente financiare, garantând rambursarea creditului în cazul unui eveniment nefericit, explică reprezentanții BRD.

În cazul producerii unui eveniment nefericit, BRD va acoperi întregul debit pentru tine, conform contractului de asigurare. Se oferă acoperire atât pe teritoriul țării, cât și în UE asupra evenimentelor care îți pot afecta continuitatea plății creditului – deces și invaliditate sau șomaj.

Produsul nu presupune costuri de administrare și analiză.

Prima de asigurare se calculează în fiecare lună ca procent aplicat la soldul creditului rămas de plată.

Pentru asigurarea atașată cardurilor Standard și Gold prima de asigurare se calculează prin înmulțirea cotei de primă de asigurare zilnică (%) cu soldul zilnic al liniei de credit utilizată. Cota de primă de asigurare zilnică (%) se calculează prin împărtirea cotei de primă de asigurare lunară (%) la 30 de zile.

Spre exemplu, la o utilizare de 5.000 de lei în luna curentă, prima de asigurare va fi calculată zilnic. Astfel la finalul lunii, prima de asigurare calculata va fi de 10,41 lei. Cu doar 10,41 lei pe lună te poți proteja în fața evenimentelor neprevăzute care pot cauza incapacitatea rambursării creditului.

Pentru asigurarea atașată cardurilor Platinum, prima de asigurare se calculează în ultima zi a lunii prin aplicarea cotei de primă la soldul creditului utilizat (vezi aici mai multe detalii).