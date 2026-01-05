În Statele Unite ale Americii, lucrătorii trebuie să fie conștienți de faptul că prestațiile de pensionare depind de vârsta la pensionare. Dacă un lucrător începe să primească prestații înainte de vârsta completă de pensionare, acesta va primi o prestație redusă.

Un lucrător poate alege să se pensioneze încă de la vârsta de 62 de ani, dar acest lucru poate duce la o reducere de până la 30%. Începerea primirii prestațiilor după vârsta normală de pensionare poate duce la prestații mai mari. Cu creditele de pensionare amânată, o persoană poate primi prestația maximă pensionându-se la vârsta de 70 de ani.

În cazul pensionării anticipate, prestația se reduce cu 5/9 dintr-un procent pentru fiecare lună înainte de vârsta normală de pensionare, până la 36 de luni. Dacă numărul de luni depășește 36, prestația se reduce în continuare cu 5/12 dintr-un procent pe lună.

De exemplu, dacă numărul de luni de reducere este de 60 (numărul maxim pentru pensionarea la 62 de ani, când vârsta normală de pensionare este de 67 de ani), atunci prestația se reduce cu 30%. Această reducere maximă se calculează ca 36 de luni înmulțit cu 5/9 dintr-un procent plus 24 de luni înmulțit cu 5/12 dintr-un procent.

Creditul pentru pensionare întârziată se acordă, în general, pentru pensionarea după vârsta normală de pensionare. Pentru a primi creditul integral, trebuie să fiți asigurat la vârsta normală de pensionare. Nu se acordă credit după vârsta de 69 de ani.

Dacă vă pensionați înainte de vârsta de 70 de ani, o parte din creditele pentru pensionare amânată nu vor fi aplicate până în luna ianuarie după ce începeți să beneficiați de prestații.

Potrivit www.socialsecurity.gov, creditele pentru pensionare amânată măresc prestațiile pensionarului. Procentul anual al creditului pentru pensionarea amânată variază între 3% și 8% în funcție de anul nașterii:

Anul nașterii Credit pe an 1917–1924 3,0% 1925–1926 3,5% 1927–1928 4,0% 1929–1930 4,5% 1931–1932 5,0% 1933–1934 5,5% 1935–1936 6,0% 1937–1938 6,5% 1939–1940 7,0% 1941–1942 7,5% 1943 și ulterior 8,0%

„Care este vârsta optimă pentru a începe să primiți prestații de pensie în SUA?” Răspunsul la această întrebare este vag. Nu există o singură „vârstă optimă” pentru toată lumea în SUA.

În cele din urmă, alegerea vă aparține. Cel mai important lucru este să luați o decizie în cunoștință de cauză. Bazați-vă decizia cu privire la momentul solicitării prestațiilor pe circumstanțele personale.

Luați în considerare dacă intenționați să lucrați la pensie și dacă aveți alte surse de venit la pensie. Trebuie să estimați nevoile și obligațiile financiare viitoare și să calculați prestația viitoare de securitate socială.

Cântăriți cu atenție toate aspectele înainte de a lua decizia crucială cu privire la momentul în care veți începe să primiți prestații de securitate socială. Această decizie afectează prestația lunară pe care o veți primi pentru tot restul vieții și poate afecta protecția prestațiilor pentru urmașii dumneavoastră.