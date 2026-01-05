Piața cripto a început anul 2026 cu semne de redresare, după un 2025 dificil, marcat de volatilitate ridicată și corecții consistente. Potrivit analizei realizate de Simon Peters, analist pentru piața criptoactivelor în cadrul platformei de investiții eToro, prețul bitcoin a intrat pe un trend de creștere înaintea publicării unor date economice importante din Statele Unite.

Totul are loc în timp ce evoluțiile la nivel global, precum schimbările legislative din Turkmenistan, ar putea influența sentimentul investitorilor.

Simon Peters arată că anul 2025 a fost unul complicat pentru piețele cripto, chiar dacă bitcoin a reușit să atingă un nou maxim istoric. Ulterior, o parte semnificativă din aceste câștiguri a fost pierdută, iar moneda digitală a încheiat anul cu un declin de aproximativ 6% față de începutul lui 2025.

La începutul lui 2026, însă, bitcoin a început să se redreseze de la minimul recent de aproximativ 85.000 de dolari, fiind tranzacționat în prezent în jurul nivelului de 92.500 de dolari.

Analistul eToro subliniază că un rol important în această revenire l-au avut intrările consistente în ETF-urile bitcoin de tip spot.

Vineri, aceste instrumente au înregistrat cele mai mari intrări de capital de la jumătatea lunii noiembrie, în valoare totală de 471,3 milioane de dolari. Fondul IBIT al BlackRock a atras singur 287,4 milioane de dolari, marcând cea mai bună zi din ultimele trei luni.

În analiza sa, Simon Peters evidențiază că săptămâna curentă aduce o serie de date macroeconomice relevante în SUA, care ar putea oferi un sprijin suplimentar pieței cripto.

Printre acestea se numără indicatorii ISM pentru sectorul de producție și servicii, datele ADP privind ocuparea forței de muncă, statisticile JOLTS referitoare la locurile de muncă disponibile și, vineri, raportul privind salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului.

Potrivit analistului, o depășire clară a nivelului de rezistență situat în jurul pragului de 94.000 de dolari ar putea deschide calea către noi creșteri pentru bitcoin, în contextul unei îmbunătățiri a apetitului pentru risc pe piețele financiare.

Pe lângă evoluția bitcoin, analiza eToro arată că segmentul memecoins a atras un interes crescut în ultimele zile.

Tokenul $PEPE a înregistrat o creștere de aproximativ 60% în ultima săptămână, pe fondul revenirii mai ample a pieței cripto. De asemenea, $BONK și $FLOKI au consemnat avansuri notabile, de circa 47% și, respectiv, 37%.

În plan geopolitic și legislativ, Simon Peters atrage atenția asupra deciziei Turkmenistanului de a legaliza mineritul și schimburile de criptoactive.

Măsura este văzută ca o încercare de a stimula economia, puternic dependentă de exporturile de gaze naturale, și de a atrage investiții străine. Noua legislație definește criptoactivele drept active virtuale și introduce un sistem de licențiere supravegheat de banca centrală, chiar dacă acestea nu sunt recunoscute ca mijloc legal de plată.