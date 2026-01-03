Indicele FTSE 100, care reflectă evoluția celor mai mari companii listate pe Bursa din Londra, a închis prima sesiune din 2026 cu un avans de 0,2%, la 9.951 de puncte. În primele ore de tranzacționare, în jurul orei 8:30 (ora locală), indicele a trecut pentru scurt timp peste pragul simbolic de 10.000 de puncte, înainte de a corecta ușor.

Specialiștii atrăgeau atenția încă de la finalul anului trecut că depășirea acestui nivel are mai ales o încărcătură psihologică, iar consolidarea peste acest prag depinde de evoluțiile economice fundamentale.

„Depăşirea unui număr rotund este importantă din punct de vedere psihologic, dar baza acestei mişcări trebuie să fie solidă pentru ca noul nivel să devină un prag de susţinere, nu un plafon”, a explicat Toni Meadows, director de investiții la BRI Wealth Management.

La nivel european, indicele pan-continental STOXX 600 a închis provizoriu cu un avans de aproximativ 0,6%, majoritatea burselor și sectoarelor fiind pe plus. Evoluția vine în contextul reluării tranzacțiilor după pauza de sărbători și după un an foarte bun pentru piețele europene.

În 2025, STOXX 600 a înregistrat un câștig de 16,7%, marcând al treilea an consecutiv de creștere, impulsionat în special de sectorul bancar și de majorarea cheltuielilor pentru apărare la nivelul Uniunii Europene.

Printre performerii zilei s-a numărat grupul energetic danez Ørsted, ale cărui acțiuni au crescut cu 4,6%, după ce compania a anunțat că a contestat în instanță decizia guvernului SUA de suspendare a concesiunii pentru proiectul eolian offshore Revolution Wind.

Sectorul semiconductorilor a avut, de asemenea, o evoluție spectaculoasă. Companiile olandeze BE Semiconductor Industries și ASM International au urcat cu 11,5%, respectiv aproximativ 7%, pe fondul informațiilor privind acordarea unei licențe anuale companiei Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pentru importul de echipamente în China. Totodată, gigantul ASML, cea mai valoroasă companie listată din Europa, a închis ședința cu un avans de circa 7%.

Acțiunile din domeniul apărării și al industriei grele au fost, la rândul lor, printre cele mai tranzacționate. Titlurile Leonardo, Thyssenkrupp, Kongsberg Gruppen, Saab și Rolls-Royce au crescut fiecare cu peste 4%, pe fondul interesului ridicat al investitorilor pentru sectoarele considerate strategice.

Pe piața materiilor prime, metalele prețioase au prelungit trendul ascendent început anul trecut. Aurul spot a urcat cu 1,9%, până la 4.393,14 dolari pe uncie, iar argintul spot a avansat cu peste 4,3%, la 74,31 dolari pe uncie. Ambele au consemnat în 2025 cele mai bune performanțe anuale din 1979, susținute de reducerile de dobândă din SUA, tensiunile comerciale și cererea robustă din partea băncilor centrale și a fondurilor ETF.

Asia, evoluții mixte

În regiunea Asia-Pacific, indicele KOSPI din Coreea de Sud a atins un nou maxim istoric, în timp ce piețele din Japonia și China continentală au rămas închise, din cauza sărbătorilor.