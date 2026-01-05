Într-o desfășurare de forțe fără precedent, fostul lider venezuelean Nicolas Maduro a fost transportat luni, 5 ianuarie, cu elicopterul către o instanță din Manhattan, unde urmează să fie prezentat pentru prima dată în fața unui judecător din Statele Unite.

Transferul a avut loc la scurt timp după ce acesta a fost capturat de forțele americane în Caracas, într-o operațiune desfășurată sub un protocol de securitate extrem de strict.

Nicolas Maduro se află în prezent în custodia autorităților americane, fiind reținut la Metropolitan Detention Center din Brooklyn. El este acuzat de trafic de droguri și alte infracțiuni federale, iar în cazul în care va fi găsit vinovat, riscă pedepse severe, inclusiv detenție pe viață.

În anumite condiții, legislația federală americană prevede chiar posibilitatea aplicării pedepsei capitale pentru infracțiuni legate de substanțe interzise comise ca parte a unui grup infracțional organizat, deși astfel de condamnări sunt extrem de rare și sunt asociate, de regulă, cu fapte precum omorul, trădarea sau spionajul.

Imaginile difuzate de presa internațională arată cum Maduro, îmbrăcat într-un echipament asemănător unei uniforme penitenciare și având dificultăți vizibile de deplasare, a coborât din elicopter însoțit de o femeie identificată ca fiind soția sa, Cilia Flores.

Cei doi au fost escortați de agenți ai Administrației pentru Combaterea Drogurilor (DEA) către un vehicul blindat, în timp ce un convoi de poliție, cu sirenele pornite, a traversat străzile din Manhattan. Potrivit relatărilor BBC, întreaga operațiune a amintit de intervențiile militare complexe din trecut, fiind concepută pentru a elimina orice risc de securitate.

În timp ce fostul președinte se află în detenție în Statele Unite, Venezuela traversează o perioadă de incertitudine politică. Curtea Supremă a țării a desemnat-o pe Delcy Rodríguez în funcția de președinte interimar, aceasta urmând să depună jurământul cu ocazia inaugurării anuale a Adunării Naționale.

Rodríguez beneficiază de sprijinul armatei și al unor membri importanți ai guvernului, printre care ministrul de Interne, Diosdado Cabello, și ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, într-un efort de a asigura continuitatea puterii.

Prima apariție a lui Nicolas Maduro în fața instanței din New York este așteptată să urmeze procedurile standard ale justiției americane. Totuși, foști procurori federali au explicat că apărarea ar putea invoca imunitatea suverană, argumentând că, în calitate de șef de stat, Maduro ar fi protejat de urmărirea penală.

Jurnaliștii Reuters notează că această strategie se bazează pe decizii anterioare ale instanțelor americane, care au recunoscut, în anumite cazuri, imunitatea oficialilor străini.

Argumentul imunității este însă fragil, avertizează experții juridici, din cauza unui precedent major: cazul fostului lider panamez Manuel Noriega. În urma invaziei americane din Panama, în 1989, Noriega a fost capturat, judecat și condamnat în Statele Unite pentru conspirație în vederea introducerii ilegale de droguri pe teritoriul american.

Instanțele au respins atunci apărarea bazată pe imunitate, motivând că Noriega nu era un lider legitim, o concluzie care ar putea submina și strategia juridică a lui Nicolas Maduro.

În paralel, fostul președinte venezuelean ar putea susține că dosarul este rezultatul unei urmăriri penale selective sau motivate politic. De asemenea, avocații săi ar putea invoca prescripția faptelor, întrucât, în general, acuzațiile federale de conspirație au un termen de prescripție de cinci ani, cu anumite excepții. Rămâne de văzut dacă instanța va considera că aceste excepții se aplică în cazul de față.

Pe plan politic, fostul președinte american Donald Trump, care a coordonat operațiunea de capturare, a susținut că Nicolas Maduro ar fi responsabil pentru migrația masivă a venezuelenilor către Statele Unite și pentru consolidarea unor rețele de trafic de droguri, acuzații care stau la baza unuia dintre cele mai explozive dosare judiciare din ultimii ani.