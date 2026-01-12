Donald Trump a reaprins dezbaterea internațională privind rolul Statelor Unite în Venezuela după ce a publicat, pe platforma Truth Social, o imagine care îl prezenta drept „președinte interimar al Venezuelei”.

Fotografia, realizată sub forma unei pagini Wikipedia editate, includea portretul său oficial și făcea trimitere la mandatele sale ca al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite, sugerând în mod indirect o extensie a autorității sale dincolo de granițele americane.

Imaginea distribuită de Donald Trump nu corespunde însă informațiilor oficiale disponibile public. Mențiunea privind un astfel de rol nu apare pe pagina reală de Wikipedia a fostului președinte și nici în documente guvernamentale sau registre oficiale, aspect semnalat de publicația CNBCTV18.

Contextul în care a apărut această postare este esențial pentru a înțelege impactul ei. La începutul lunii ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară amplă în Venezuela, în urma căreia președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțe speciale americane și transportați la New York. Cei doi urmează să răspundă în fața instanței pentru acuzații de trafic de droguri și alte fapte conexe formulate de autoritățile americane.

După finalizarea operațiunii, Donald Trump a anunțat public capturarea lui Maduro și a afirmat că Statele Unite vor „conduce țara … până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”.

Declarația a fost însoțită de sugestii privind implicarea directă a Washingtonului în stabilizarea economiei venezuelene, un stat afectat profund de criză financiară și de sancțiuni internaționale. În acest moment, funcția de președinte interimar al Venezuelei este deținută oficial de Delcy Rodriguez.

Donald Trump a transmis, în declarații publice recente, că este dispus să aibă o întrevedere cu Delcy Rodriguez, liderul interimar al Venezuelei. Întrebat duminică dacă intenționează să o întâlnească, președintele american a răspuns:

„La un moment dat, o voi face”, subliniind că administrația sa colaborează „foarte bine” cu autoritățile de la Caracas.

Delcy Rodriguez, vicepreședinta Venezuelei numită șefă interimară a statului după capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale la 3 ianuarie, poartă negocieri pe mai multe fronturi cu Washingtonul. Unul dintre obiectivele majore ale Statelor Unite este accesul la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei, considerate printre cele mai mari din lume și esențiale pentru echilibrul energetic global.

Guvernul interimar de la Caracas a anunțat inițierea „unui proces de explorare” pentru restabilirea relațiilor diplomatice cu Statele Unite, relații întrerupte oficial din 2019. În același timp, autoritățile venezuelene au reiterat că nu sunt „subordonate” Washingtonului, încercând să transmită un mesaj de autonomie politică în cadrul negocierilor aflate în desfășurare.

După o vizită a diplomaților americani la Caracas, un oficial al Departamentului de Stat a declarat că administrația Trump „rămâne în contact strâns cu autoritățile interimare”. Mesajul indică o intensificare a dialogului bilateral și o coordonare constantă între cele două părți, într-un moment de tranziție politică sensibilă pentru Venezuela.

Donald Trump a afirmat că a „anulat” un nou atac american asupra Venezuelei, invocând „cooperarea” noii conduceri de la Caracas. În același context, liderul de la Casa Albă a declarat că Washingtonul intenționează să „dicteze” toate deciziile Venezuelei, o formulare care a atras atenția asupra gradului de influență pe care SUA îl revendică în procesul decizional al statului sud-american.

Aceeași poziție a fost reiterată în declarații separate, relatate de publicația Le Figaro, în care Donald Trump a subliniat că renunțarea la opțiunea militară a fost condiționată de colaborarea autorităților interimare. Afirmațiile au fost făcute în timp ce președintele american se afla la bordul Air Force One.

În paralel, Donald Trump și-a înăsprit discursul față de Cuba, exprimând dorința de a pune capăt colaborării dintre Caracas și Havana. El a îndemnat autoritățile cubaneze să accepte „înainte de a fi prea târziu” un „acord”, fără a preciza natura acestuia.

Reacția de la Havana nu a întârziat să apară, președintele cubanez Miguel Diaz-Canel afirmând pe platforma X:

„Nimeni nu dictează ce trebuie făcut”.

Liderul cubanez a subliniat că Cuba este „o națiune liberă, independentă și suverană”, reafirmând poziția tradițională a statului comunist față de presiunile americane.