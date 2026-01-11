Gheorghe Piperea, europarlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), atrage atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea noile decizii ale președintelui SUA, Donald Trump, asupra așa-numitului „stat paralel” al instanțelor internaționale și organizațiilor globale. Potrivit lui Piperea, aceste structuri, întinse ca o rețea complexă în jurul unor organisme globale și statale, riscă să fie demantelate, oferind astfel Europei șansa unei reveniri la formele clasice ale democrației.

Europarlamentarul subliniază că Trump a retras deja Statele Unite din mai multe organisme internaționale, printre care Organizația Mondială a Sănătății, Acordul de la Paris pentru schimbările climatice și Curtea Internațională de Justiție de la Haga, instituții a căror funcționare depindea în mare măsură de contribuțiile americane.

„Iminenta demantelare a parazitului lumii libere, ONG – urile globaliste Statul paralel, țesut ca o pânză de păianjen în jurul organizațiilor globale, al instanțelor internaționale și al organizațiilor statale, riscă să fie demantelat de noile decizii ale președintelui SUA, Donald Trump, iar noi avem șansa reală de re-întoarcere la democrația originară, clasică, în Europa, acolo unde s-a inventat. Să încep prin a reaminti că deja Trump scosese SUA din Organizația Mondială a Sănătății, din Acordul de la Paris pentru lupta contra schimbării climatice și din Curtea Internațională de Justiție de la Haga (curte care acum falimentul în lipsa finanțării din partea SUA)”, a spus Piperea.

Piperea susține că multe ONG-uri, deși prezentate ca entități independente, sunt de fapt finanțate de state și funcționează ca instrumente ale puterii globale. Aceste organizații, explică el, au contribuit la crearea unei „societăți deschise” care a favorizat revoluții și consolidarea unor mecanisme birocratice ce substituie puterea democratică tradițională cu o elită nealeasă, preocupată de propriile interese și de cele ale marilor corporații internaționale.

„Prin ordin executiv, Trump a decis retragerea SUA din 35 de organizații ONU și, respectiv, din 31 de organizații non-ONU. Aceste organizații supranaționale au fost fundația de hârtie pe care s-a construit așa-zisa societate deschisă, care a dat naștere revoluțiilor de catifea, maidanelor și complexului industrial al cenzurii. Este vorba de sistemul parazitar care a înlocuit mecanismul democratic al alegerii de către popor a unor reprezentanți ai poporului pentru a exercita puterea de stat în interesul poporului, cu o elită ne-aleasă, birocratică și imperialistă, care nu are alt scop decât perpetuarea puterii în interesul propriu și al corporațiilor globale. Multe dintre aceste entități, în mod fals numite organizații non-guvernamentale, sunt finanțate de state. Prin urmare, sunt de fapt organizații guvernamentale. Este vorba despre instrumente ale puterii globale, cvasi-totalitare, prin care se exercită războiul hibrid economic și politica imperialistă ale marilor puteri, adică SUA, China și Rusia. Nu mă refer la liliputanul economic și politic care a devenit, între timp UE, sub impactul parazitării de către aceste entități”, a mai scris, pe Facebook, Piperea.

Odată cu decizia Washingtonului de a gestiona ajutoarele externe direct prin guvernul federal și în cooperare cu statele beneficiare, ONG-urile au suferit, potrivit europarlamentarului, o „lovitură devastatoare”, afectând inclusiv organizațiile din România și Republica Moldova.

„Retragerea Statelor Unite din cele 66 de organizații internaționale se justifică prin faptul că acestea sunt „contrare intereselor Statelor Unite”. Lista conține nume și titluri șocante – de exemplu, SUA se retrage din Comisia de la Veneția pentru Democrație prin Drept, care este o organizație aferentă Consiliului Europei și Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat că Washingtonul nu va mai folosi ONG-uri pentru ajutor extern, dând sectorul sănătății ca exemplu. Ajutorul extern va fi gestionat direct de guvernul SUA, în cooperare cu guvernul țării beneficiare. Este o lovitură devastatoare pentru ONG – urile care numai din asta au trăit în ultimii 30 de ani, inclusiv pentru cele din România și Republica Moldova”, a mai spus Piperea.

Printre organismele din care SUA s-a retras se numără și Comisia de la Veneția pentru Democrație prin Drept, legată de Consiliul Europei și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Piperea anticipează că Trump va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde va pune elitele globaliste în fața unei alegeri importante: fie să renunțe la planurile globaliste din ultimele decenii, fie să intre într-un conflict deschis cu Statele Unite. Europarlamentarul vede în aceste mișcări un semn al renașterii lumii tradiționale, bazate pe state suverane, spre nemulțumirea liderilor occidentali precum Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz și Ursula von der Leyen.

Piperea încheie prin a sublinia că viitorul pare să favorizeze pacea și stabilitatea, iar cei care contribuie la menținerea acesteia vor fi „fericiții fiii ai lui Dumnezeu”, într-o lume în care principiile clasice ale democrației ar putea redeveni fundamentale.