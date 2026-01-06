Avocatul Gheorghe Piperea a transmis un mesaj public pe contul său de Facebook prin care avertizează cetățenii români din diaspora și autoritățile locale cu privire la majorările de impozite pe proprietăți. Potrivit lui Piperea, regimul actual, pe care l-a numit „psdpnlusrudmr, plus CCR”, ar face tot ce îi stă în putință pentru a prelua proprietățile cetățenilor și pentru a provoca dificultăți financiare.

În mesajul său, avocatul a precizat că românii aflați la muncă în străinătate care dețin terenuri agricole nelucrate de doi ani sau case și terenuri abandonate riscă aplicarea unei taxe locale cu până la 500% mai mare decât cea normală, care la rândul ei ar urma să fie majorată între 80% și 400%. El a atras atenția că, potrivit legii, primarii trebuie să notifice proprietarii, însă cetățenii din străinătate s-ar putea să nu fie informați și, în lipsa plății, ar putea fi executați silit, inclusiv prin vânzarea proprietăților.

Totodată, Piperea a avertizat primarii și consilierii locali că, dacă nu au adoptat până la 31 decembrie 2025 decizia de majorare a taxelor pe proprietate, vor pierde o parte semnificativă din cota ce revine unității administrative locale din impozitul pe venit achitat de rezidenți, între 75% și 90%, sumele fiind reținute de fisc.

Avocatul a menționat și cadrul legal: pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an, iar consiliul local poate majora impozitele pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, conform Codului Fiscal, art. 489 alin. 4-5 și art. 489 indice 2 alin. (2)-(3).

„Către: (i) cețățenii romăni aflați la muncă în străinătate;

(ii) toți primarii și consilierii locali. Regimul bolojanian face tot ce îi stă în putință ca să vă ia proprietățile imobiliare, respectiv, să vă falimenteze. Când zic regim de-ăsta, de austeritate, zic psdpnlusrudmr, plus CCR. Toți știau. (i) diaspora: aveți terenuri agricole nelucrate de doi ani sau case ori terenuri abandonate de doi ani? Urmează să vi se aplice o taxă locală cu 500% mai mare decât cea “normală”, care este și ea propusă a fi majorată cu 80-400%; legea spune că primarul tre’ să vă notifice; dar de unde să știți că NU v-a notificat? Poate că ați primit acasă, în țară, o notificare, și nu v-a spus nimeni; dacă nu plătiți, veți fi executați silit, inclusiv prin vânzarea acelor terenuri și clădiri*; (ii) primari și consilieri locali: dacă nu ați luat, până la 31 decembrie 2025, decizia de majorare a taxelor pe proprietate, nu mai primiți nimic din cota – parte ce vă revine, ca UAT, conform legii finanțelor locale, din impozitul pe venit achitat statului de rezidenții în comuna sau orașul vostru**; vorbim de 75-90% din această sumă, care va fi reținută de fisc, pentru a mai finanța un pic regimul mafiot kievean. *Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Codul fiscal, art. 489 alin.4-5. ** art. 489 indice 2 alin (2) – (3) Cod fiscal”, a scris avocatul.

Impozitul pe locuințe a crescut pentru toți românii de la 1 ianuarie 2026. Premierul Ilie Bolojan a explicat, în weekend, că această majorare reprezintă o contribuție a proprietarilor la bugetele locale, bani care vor fi folosiți de primării pentru a îmbunătăți condițiile de trai. Bolojan a explicat că, în trecut, statul se împrumuta și plătea dobânzi foarte mari, iar acest lucru a dus la problemele financiare actuale. Din acest motiv, autoritățile locale trebuie acum să se bazeze mai mult pe banii strânși din impozite.

Premierul a precizat că majorarea impozitului pe locuințe este necesară pentru ca primăriile să poată continua proiectele de investiții. Potrivit lui, lucrări precum asfaltarea drumurilor, reparația școlilor și alte investiții locale vor fi finanțate din aceste sume suplimentare. El a mai zis că multe dintre aceste proiecte erau plătite în principal din bugetul de stat, iar unele și din bugetele locale, mai ales în orașele mari, care au venituri mai mari.

În opinia sa, acest impozit este o contribuție a proprietarilor de apartamente și case pentru ca primăriile să poată oferi servicii mai bune, precum apă, canalizare, asfalt, iluminat public, gaze sau încălzire.