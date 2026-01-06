Traian Băsescu are, pentru moment, o problemă în instanță cu procesul prin care vrea să primească o locuință de protocol, ca fost președinte al României. Drepturile lui au fost retrase în primăvara anului 2022, după ce a fost declarat colaborator al fostei Securități. Ulterior, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că legea prin care i-au fost tăiate aceste drepturi este neconstituțională.

În teorie, asta înseamnă că Băsescu ar trebui să primească din nou locuință de protocol. În practică, însă, procesul este blocat, scriu cei de la „jurnalul.ro”.

La sfârșitul anului 2025, Judecătoria Sectorului 1 nu a dat o decizie în procesul deschis de Băsescu împotriva RAAPPS, prin care cere o casă gratuită de la stat.

După decizia CCR, Băsescu a cerut reluarea procesului. Pe 23 decembrie 2025, instanța i-a respins cererea, spunând că decizia CCR a fost dată într-un alt dosar, nu în cel cu RAAPPS. Judecătoria a decis astfel să mențină procesul suspendat până când CCR va soluționa un alt dosar de neconstituționalitate, aflat încă pe rol. Băsescu putea ataca această decizie cu recurs.

Blocajul apare deși, pe 1 iulie 2025, CCR i-a dat dreptate lui Băsescu într-un alt proces, cel cu SPP. Atunci, CCR a declarat neconstituțională legea care anula drepturile foștilor președinți, motivând că este neclară, se aplică retroactiv și nu respectă Constituția.

Această decizie îl ajută direct doar în procesul cu SPP, dar Băsescu speră să o poată folosi și în celelalte două procese prin care încearcă să-și recupereze privilegiile pierdute.

În fața CCR, Băsescu a fost reprezentat de Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției și fost lider PNL.

În primăvara anului 2022, Băsescu a primit mai multe notificări de la instituții ale statului. RAAPPS i-a cerut să părăsească locuința de protocol din strada Nikolai Gogol și biroul pe care îl avea într-un bloc de pe strada Mihai Eminescu.

SPP l-a anunțat că nu va mai beneficia de pază, mașină și aghiotant. În același timp, Administrația Prezidențială i-a spus că îi oprește indemnizația lunară de fost președinte și plata salariului secretarului de la biroul său.

Băsescu a contestat aceste decizii în instanță, prin trei procese separate, încercând să-și recupereze drepturile. În cadrul acestor procese, el a cerut ca situația să fie analizată și de CCR.

În procesul cu RAAPPS, în vara anului 2024, Judecătoria Sectorului 1 a decis să trimită cazul la CCR. Instanța a cerut CCR să verifice dacă este constituțională legea din 2021 care spune că foștii președinți își pierd drepturile dacă au fost declarați colaboratori ai Securității.

În același timp, Judecătoria a hotărât să oprească judecarea procesului până când CCR va lua o decizie.