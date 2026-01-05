Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan și economist-șef al Raiffeisen Bank, a declarat că bugetul României pentru anul 2026 nu va fi destabilizat în cazul în care Curtea Constituțională a României nu va vota sau va respinge, pe 16 ianuarie, reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Potrivit acestuia, deși impactul bugetar direct ar fi limitat, lipsa unei decizii clare din partea CCR generează implicații instituționale și sociale importante.

Ionuț Dumitru a explicat că situația creată la nivelul Curții ridică semne de întrebare privind responsabilitatea instituțională, subliniind că orice cetățean se poate întreba cum este posibil ca o instituție fundamentală a statului să evite luarea unei decizii fără ca acest lucru să atragă consecințe.

În opinia sa, refuzul de a vota, în condițiile în care membrii CCR sunt remunerați pentru a-și exercita atribuțiile, afectează încrederea publică în funcționarea statului.

„Sigur că sunt implicații ale acestei lipse de decizii la nivelul Curții Constituționale și fiecare cetățean se poate întreba cum e posibil ca, având un loc de muncă, oricare ar fi el, să te duci la locul de muncă și să nu-ți faci treaba și totuși lucrurile să nu aibă niciun fel de implicație, așa cum s-a întâmplat la Curtea Constituțională. Pur și simplu nu au vrut să voteze, deși sunt plătiți să facă lucrul acesta”, a explicat Ionuț Dumitru.

Consilierul premierului a accentuat că problema pensiilor speciale depășește strict dimensiunea financiară și reprezintă, în principal, o chestiune gravă de echitate socială.

Ionuț Dumitru a arătat că actualul sistem permite pensionări la vârste foarte mici, de aproximativ 48 de ani, cu pensii care pot depăși nivelul salariilor, o situație pe care a catalogat-o drept anormală și greu de regăsit în alte state.

Dumitru a considerat că tolerarea unor astfel de practici și recurgerea la procedee precum lipsa cvorumului sunt de domeniul absurdului și ar trebui să înceteze.

„Dar problema pensiilor speciale mai degrabă o o problemă de echitate socială foarte gravă, pentru că avem pur și simplu sistem care nu poate fi catalogat decât aberant, acela în care te pensionezi la 48 de ani și ai o pensie chiar mai mare decât salariul. Așa ceva nu există nicăieri în lume și să tolerezi așa ceva în continuare și să folosești tot felul de tertipuri de genul nu votăm și părăsim ședința pentru a nu fi cvorum, e deja de domeniul absurdului și cred că lucrurile astea trebuie să înceteze”, a afirmat consilierul onorific al lui Ilie Bolojan.

În același context, Ionuț Dumitru a comentat și majorarea taxelor locale intrată în vigoare la începutul acestui an.

El a arătat că reacția de surprindere a cetățenilor este firească, mai ales în condițiile în care unele impozite aproape s-au dublat față de anul trecut.

Totuși, a precizat că aceste creșteri vin după o perioadă de mai mulți ani în care taxele locale și impozitele pe proprietate au stagnat sau au avansat foarte puțin.