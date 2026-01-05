Într-o postare amplă, Adrian Negrescu susține că România se află, în 2026, într-un moment critic din punct de vedere economic.

„Pentru România, 2026 este un an decisiv din punct de vedere economic. Suntem la o adevărată răscruce de drumuri”, afirmă Negrescu.

Economistul arată că autoritățile au de ales între menținerea unor politici publice conservatoare, axate pe creșterea fiscalității și pe proiecte publice cu impact economic redus, și o schimbare de direcție, concentrată pe atragerea investițiilor private, dezvoltarea infrastructurii de business de tip greenfield și crearea de locuri de muncă.

Negrescu atrage atenția că o parte importantă a investițiilor publice realizate în ultimii ani nu generează valoare adăugată reală în economie.

„În 2026, putem, bineînțeles, să construim în continuare stadioane, biserici, cămine culturale, să dezvoltăm tot felul de investiții care nu aduc plus valoare în economie. Vom crea doar iluzia unei creșteri economice”, avertizează economistul.

Potrivit acestuia, multe dintre aceste proiecte riscă să devină „găuri negre”, care vor consuma resurse bugetare fără a genera venituri suplimentare pentru stat.

Un alt punct-cheie îl reprezintă politica fiscală. Adrian Negrescu susține că România trebuie să decidă dacă va continua majorarea taxelor și introducerea unor soluții precum impozitul progresiv sau dacă va opta pentru reducerea taxării, în special a taxelor pe muncă, pentru a redeveni competitivă la nivel regional.

„Chiar și cu impozitul progresiv introdus din 2027, așa cum își dorește o parte a scenei politice, problemele financiare ale acestei țări nu vor fi rezolvate”, subliniază el.

Economistul consideră esențială extinderea bazei de impozitare, în condițiile în care presiunile bugetare vor crește, iar România rămâne o țară supraîndatorată, dependentă de împrumuturi externe și incapabilă să își reducă semnificativ cheltuielile publice.

Adrian Negrescu avertizează că situația investițiilor străine a devenit „alarmantă”, România confruntându-se cu un exod al capitalului către țări mai atractive din punct de vedere fiscal și monetar.

„Dacă acum 10 ani intrau în România cam 3,5 miliarde de euro anual și ieșeau cam tot atâția, în 2024 am avut intrări de capital de numai 0,6 miliarde de euro și au ieșit 12 miliarde de euro”, arată economistul.

El subliniază că nu doar intrările de capital nou sunt în scădere, ci și reinvestirea profiturilor, un semnal negativ major pentru economia românească, mai ales în comparație cu state precum Bulgaria, care beneficiază de taxe mai mici și de stabilitatea oferită de zona euro.

Negrescu consideră că eliminarea taxei pe stâlp și a impozitului pe cifra de afaceri a marilor companii din 2027 reprezintă pași pozitivi, dar insuficienți.

Economistul pledează pentru un cadru fiscal predictibil, simplificarea procedurilor pentru investițiile de peste un milion de euro și eliminarea birocrației excesive.

„Avem nevoie de un ghișeu unic, cu aprobări rapide, fără birocrație, fără comisii de avizare a investițiilor străine”, afirmă acesta, criticând sistemul actual.

În opinia sa, atragerea investițiilor nu se poate face prin ajutoare de stat sau granturi direcționate, ci printr-un pachet coerent de facilități: terenuri concesionate pe termen lung, scutiri de impozite locale, programe de formare a forței de muncă și un marketing de țară eficient, bazat pe inovație, cercetare și tehnologii noi.