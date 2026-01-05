Companiile ar putea beneficia, începând cu 2026, de o reducere a presiunii fiscale, potrivit unei analize realizate de PwC România. Documentul arată că ordonanța cunoscută drept „trenuleț” transmite mediului de afaceri un mesaj potrivit căruia seria majorărilor de taxe ar putea ajunge la final.

„Un semnal pentru companii că presiunea fiscală ar putea fi redusă și că seria de creșteri de taxe s-ar putea încheia în 2026 este transmis de ordonanța «trenuleț»”, arată analiza PwC.

Printre măsurile anunțate se numără reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1% la 0,5% în 2026, precum și eliminarea acestuia, alături de impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS) și impozitul pe construcții speciale („taxa pe stâlp”), începând cu 2027.

PwC avertizează însă că aceste măsuri reprezintă, deocamdată, intenții asumate la nivel legislativ, care pot fi modificate pe parcursul anului 2026.

„Aceste măsuri, deși sunt prevăzute de ordonanță, reprezintă deocamdată promisiuni și modificarea lor pe parcursul anului 2026 nu poate fi exclusă”, se arată în analiză.

Potrivit PwC, Guvernul pare să fi înțeles că nivelul ridicat al fiscalității afectează investițiile și frânează creșterea economică, însă presiunile bugetare rămân semnificative.

Analiza subliniază că reducerea deficitului bugetar rămâne o misiune dificilă. În lipsa unor noi majorări de taxe, Executivul are la dispoziție doar două instrumente majore: reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea colectării.

„Însă reducerea deficitului bugetar nu este deloc o misiune ușoară și, fără majorări de taxe, guvernul are la dispoziție alte două pârghii: raționalizarea cheltuielilor și îmbunătățirea colectării taxelor”, arată PwC.

În ultimii zece ani, veniturile fiscale ale României s-au situat constant între 25% și 27% din PIB. Datele Ministerului Finanțelor arată că, la finalul lunii noiembrie 2025, veniturile fiscale ajunseseră la 25,6% din PIB, față de 25% în perioada similară a anului anterior, majorările de taxe din 2025 aducând un plus de aproximativ 0,6% din PIB.

Potrivit PwC, atingerea unui nivel de peste 30% din PIB al veniturilor fiscale este posibilă doar printr-o reformă profundă a administrației fiscale și o colectare mai eficientă.

„Pentru a ajunge la venituri fiscale de peste 30% din PIB, este nevoie în primul rând de întărirea administrației fiscale, respectiv de o colectare mai bună a taxelor”, se arată în analiză.

Rapoartele Comisiei Europene indică faptul că România se află pe primul loc în UE în ceea ce privește decalajele de colectare a TVA și a impozitului pe profit, cu pierderi de aproximativ o treime din sumele estimate. PwC arată că, deși ANAF a început procesul de digitalizare, rezultatele sunt încă sub așteptări.

Concluzie PwC: riscul unor noi taxe rămâne

Analiza PwC concluzionează că majorările de taxe din 2025 au fost previzibile, având în vedere deficitul bugetar și angajamentele asumate prin PNRR. Deși reforma cadrului fiscal se apropie de final în 2026, iar unele taxe vor fi eliminate din 2027, riscul unor noi creșteri fiscale nu este complet exclus.

„Deși mediul de afaceri a susținut că reforma ANAF și disciplina bugetară sunt obligatorii pentru a reduce deficitul bugetar, date fiind rezultatele obținute până în prezent, varianta majorării de taxe rămâne posibilă”, arată PwC.

Analiza este semnată de Ruxandra Târlescu, Partener și Leader servicii fiscale și juridice PwC România.