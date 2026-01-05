Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a transmis că în România există companii mari și performante care produc și inovează la standarde ridicate.

El a arătat că are un respect deosebit pentru firmele care dezvoltă produse competitive pe plan internațional și a subliniat importanța dialogului cu acestea.

Potrivit ministrului, prin activitatea Universal Alloy Corporation Europe, România contribuie direct la realizarea unor produse de înaltă calitate pentru industria aerospațială din întreaga lume. El a menționat că astfel de investiții demonstrează potențialul industriei locale și capacitatea României de a susține proiecte tehnologice complexe.

„În România avem şi producători mari şi performanţi, pe care trebuie să îi ascultăm şi să îi respectăm. Am un mare respect pentru companiile care produc şi inovează la noi în ţară, de aceea le vizitez şi le ascult ori de câte ori pot. Prin Universal Alloy Corporation Europe (UACE), ne putem mândri că la noi sunt create produse de înaltă calitate pentru industria aerospaţială din întreaga lume”, a scris ministrul Economiei.

Irineu Darău a subliniat că statul român ar trebui să încurajeze investitorii din industrie prin stabilitate și oportunități reale de dezvoltare. În opinia sa, continuitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru menținerea și extinderea unor investiții majore în sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum industria aerospațială.

Ministrul a precizat că UACE a realizat prima fabrică producătoare de profile extrudate dure din aluminiu pentru industria aeronautică dintr-o țară din Europa de Est. În prezent, compania este unul dintre cei mai mari angajatori din regiune, consolidându-și poziția prin investiții constante și extinderea capacităților de producție.

Compania își desfășoară activitatea în Dumbrăvița și Tăuții Măgherăuș, în județul Maramureș, precum și în Medieșu Aurit, în județul Satu Mare. Potrivit ministrului, cele trei fabrici sunt dotate cu tehnologie la cele mai înalte standarde tehnice, adaptată cerințelor stricte ale industriei aerospațiale.

„Câteva cifre şi aspecte care grăiesc de la sine: 17 ani de existenţă, cu trei fabrici construite în România; investiţii de peste 500 de milioane de euro; cifră de afaceri actuală de 300 de milioane de euro; peste 2.800 de angajaţi, dintre care 95% români; activitate în întregime exportatoare”, a menţionat ministrul.

Ministrul a arătat că, datorită performanțelor de calitate și de livrare, UACE este considerată și premiată drept un furnizor de top. Produsele și componentele fabricate în România sunt livrate către clienți importanți ai industriei aerospațiale, precum Airbus, Boeing și SpaceX.

Irineu Darău a menționat că a fost prezent de sărbători în Maramureș, unde a avut mai multe întâlniri cu membri de partid și antreprenori din zonă. Potrivit afirmațiilor sale, astfel de vizite fac parte din demersul de a înțelege direct nevoile mediului economic și de a susține dezvoltarea investițiilor locale.