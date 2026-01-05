Aurul și argintul au fost susținute de creșterea incertitudinilor geopolitice după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, potrivit informațiilor relatate de Bloomberg. Evenimentul a determinat investitorii să se orienteze către active considerate mai sigure, în contextul riscurilor politice și economice globale.

Pe piața spot, prețul aurului a crescut cu până la 2,1%, depășind nivelul de 4.420 de dolari pe uncie. Evoluția reflectă interesul crescut pentru metalul prețios într-un climat dominat de incertitudine. Argintul a avut o apreciere și mai accentuată, cu un avans de aproape 5%, confirmând tendința de orientare a investitorilor către metale prețioase.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică seara că Statele Unite sunt acum la conducere în Venezuela, după capturarea lui Nicolas Maduro. El a susținut că Washingtonul are nevoie de acces total la statul sud-american, inclusiv la rezervele sale de petrol. Aceste afirmații au alimentat temerile privind modul în care va fi administrată Venezuela în perioada următoare.

Christopher Wong, analist la Oversea-Chinese Banking Corp, a explicat că acest episod a consolidat un climat de incertitudine geopolitică. Totuși, el a apreciat că riscurile imediate rămân limitate, deoarece evoluțiile din Venezuela sugerează o soluționare relativ rapidă a situației, mai degrabă decât declanșarea unui conflict militar de durată.

Creșterea recentă vine după un an remarcabil pentru aur, care a înregistrat cea mai bună performanță anuală din 1979. Metalul prețios a atins mai multe maxime istorice, fiind susținut de achizițiile consistente ale băncilor centrale și de intrările semnificative de capital în fondurile tranzacționate la bursă garantate cu lingouri.

Un alt factor important a fost politica monetară a Federal Reserve. Instituția a operat trei reduceri consecutive ale dobânzilor, într-un context favorabil activelor care nu oferă randament prin dobândă. Această evoluție a sporit atractivitatea aurului în portofoliile investitorilor.

Mai multe instituții financiare majore estimează continuarea creșterii cotațiilor aurului în acest an. Așteptările sunt legate de posibilitatea ca Federal Reserve să continue relaxarea politicii monetare, dar și de eventuale schimbări la nivelul conducerii băncii centrale sub administrația Trump.

Goldman Sachs Group Inc a avertizat luna trecută că scenariul său de bază indică un potențial de creștere a prețului aurului până la 4.900 de dolari pe uncie, cu riscuri orientate în sus.

Argintul a înregistrat, la rândul său, o performanță superioară aurului în anul precedent, depășind niveluri considerate improbabile până recent. Pe lângă factorii comuni cu aurul, metalul alb a fost susținut și de temerile persistente privind posibile tarife de import impuse de administrația americană, care ar putea afecta lanțurile de aprovizionare.

La prânz, pe piața din Singapore, aurul se aprecia cu 1,8%, ajungând la 4.409,84 dolari pe uncie. Argintul urca cu 3,5%, până la 75,38 dolari pe uncie. În același timp, platina și paladiul consemnau creșteri de aproximativ 2%, semn că interesul pentru metalele prețioase este generalizat într-un context de incertitudine globală.