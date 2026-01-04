Începând cu 5 ianuarie 2026, Banca Națională a României nu va mai publica cursul de schimb al leului românesc față de leva bulgărească. Măsura vine după ce Bulgaria a adoptat oficial moneda euro începând cu 1 ianuarie 2026, devenind astfel cea de-a 21-a țară membră a Uniunii Europene care utilizează moneda unică europeană.

Rata de conversie stabilită la nivel european pentru trecerea de la leva la euro este de 1 EUR = 1,95583 BGN. În urma acestei schimbări, toate salariile, prețurile și tranzacțiile din Bulgaria vor fi exprimate în euro.

Anterior, Croația a fost ultima țară care a introdus euro, în 2023, iar moneda unică europeană a fost lansată pentru prima dată în 2002 în 12 state membre UE. Potrivit datelor Eurobarometru, aproape jumătate dintre bulgari se declară reticenți față de adoptarea euro.

După aderarea Bulgariei, în Uniunea Europeană mai există șase state care nu utilizează moneda unică: România, Suedia, Polonia, Cehia, Ungaria și Danemarca, dar niciuna dintre acestea nu are planuri imediate de adoptare a euro.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că trecerea la euro va aduce avantaje concrete pentru cetățeni și afaceri, facilitând călătoriile și tranzacțiile comerciale și sporind transparența piețelor.

În ultimele zile ale anului trecut, bulgarii au întâmpinat dificultăți în obținerea noilor bancnote și monede, iar băncile au avertizat asupra posibilelor perturbări ale plăților cu cardul și retragerilor de numerar în perioada de tranziție.

Totuși, plățile în leva vor rămâne valabile pe întreaga lună ianuarie, ceea ce va reprezenta o provocare pentru comercianți, care vor trebui să ofere restul în euro.

Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a salutat evenimentul ca pe un „simbol puternic al valorilor comune și al unității europene”. De asemenea, președintele Bulgariei, Rumen Radev, a descris trecerea la euro drept „pasul final” al integrării țării în Uniunea Europeană, deși a regretat lipsa unui referendum popular privind adoptarea monedei unice.

Țara, cu o populație de aproximativ 6,4 milioane de locuitori, speră că euro va stimula economia, va consolida legăturile cu Vestul și va proteja Bulgaria de influențe externe nefavorabile. Totuși, bulgarii sunt divizați: aproape jumătate dintre cetățeni se declară reticenți, temându-se de creșterea prețurilor și de posibile turbulențe economice.

În ultimele zile ale anului trecut, mulți bulgari au întâmpinat dificultăți în obținerea euro și au fost sfătuiți să se aprovizioneze cu numerar. Comercianții au trebuit să afișeze prețuri atât în leva, cât și în euro, iar unele magazine au început deja să ajusteze tarifele. Inflația în noiembrie a atins 5%, mai mult decât dublul mediei zonei euro, alimentând temerile populației.

Primele monede bulgărești în euro păstrează simbolurile tradiționale ale țării: relieful Madara Rider pe monedele de 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți, sfântul Ivan de Rila pe moneda de 1 euro și călugărul Paisiy Hilendarski pe moneda de 2 euro, alături de inscripția „Dumnezeu să protejeze Bulgaria”.