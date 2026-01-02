Euro a intrat oficial în circulație în Bulgaria la începutul anului, însă adaptarea comercianților mici și a piețelor tradiționale s-a dovedit dificilă încă din primele ore. În Plovdiv, pe strada Mladezhka, aproape toate magazinele au fost închise pe 1 ianuarie, iar singura tarabă deschisă a devenit rapid un exemplu al confuziei create de noua monedă.

În fața lăzilor cu fructe, vânzătoarea Nelly încearcă să gestioneze situația cu calm, deși lipsa numerarului în euro o pune în dificultate. Un client care dorește să cumpere pere scoate o bancnotă de 10 euro, dar este refuzat politicos, relatează 24 Chasa.

„Nu-mi da euro-ul ăla, n-am ce să-ți dau rest! Lucrez cu leva!”, îi spune femeia, explicând că nu dispune de monede sau bancnote europene pentru rest.

Deși repetă că lucrează exclusiv cu leva, clientul insistă și este nevoit, în final, să plătească în moneda veche. Primește două pere pentru 3,70 leva și restul de 1,30 leva, după ce achită cu o bancnotă de cinci leva.

„Speram doar să fac prima mea achiziție în euro și nu s-a întâmplat”, spune bărbatul, vizibil dezamăgit.

Vânzătoarea își cere scuze și recunoaște că lipsa pregătirii este generalizată.

„Nu suntem pregătiți pentru acest tip de plată. Fiica mea este casieriță într-un magazin din satul Parvenets, din regiunea Plovdiv. M-a sunat mai devreme: «Mamă, e oribil! O femeie în vârstă face cumpărături, casa de marcat arată suma de 17 euro, iar ea îmi dă 17 leva și nu vrea să înțeleagă. Cum o să ne descurcăm?»”, povestește Nelly.

Euro creează probleme similare și în marile lanțuri comerciale, chiar dacă acestea au fost deschise în prima zi a anului. În principalul supermarket din zonă, casierii par îngrijorați, iar clienții sunt puși în situația de a negocia practic moneda de plată.

O casieră explică deschis situația, în timp ce o clientă îi întinde o bancnotă de 20 de euro și așteaptă restul în aceeași monedă.

„E o nebunie. Nu avem bancnote euro disponibile și suntem nevoite să lucrăm cu leva”, spune aceasta.

Întrebată de ce nu s-au pregătit din timp, având în vedere că euro urma să devină moneda oficială de la 1 ianuarie, casiera o îndrumă pe clientă să se adreseze conducerii lanțului de supermarketuri.

Colega ei verifică sertarul casei de marcat și recunoaște că situația este limitată.

„Nu am mai mult de 20-30 de euro. Sunt cenți ici și colo, dar nu suntem pregătiți să lucrăm cu ei azi”, explică femeia, adăugând că lipsa restului și calculele necesare creează întârzieri și tensiuni.

Casierii estimează că primele săptămâni sau chiar luni vor fi extrem de dificile pentru comerțul cu numerar.

Euro este însă disponibil prin intermediul bancomatelor, care au început să elibereze bancnote europene încă din primele zile ale anului, inclusiv în capitala Sofia. Potrivit AP News, bancomatele au distribuit bancnote euro noi, deși există dificultăți punctuale, în special în cazul bancnotei de 5 euro.

În alte sectoare, adaptarea este mai lentă. Taximetriștii din Plovdiv continuă, deocamdată, să lucreze preponderent cu leva.

„În ajunul Anului Nou am încasat doar leva. Va mai dura ceva timp până ne vom adapta complet la noua monedă”, explică unul dintre șoferi.

Euro a reaprins temerile legate de scumpiri, mai ales în rândul populației cu venituri mici. Mai mulți bulgari afirmă că prețurile au crescut constant în ultimii ani, iar trecerea la moneda europeană accentuează percepția unei pierderi de putere de cumpărare.

O femeie spune că nu susține introducerea euro, invocând lipsa unei consultări publice.

„Nu, nu sunt mulțumită de introducerea euro, pentru că nu a existat nicio consultare publică. Ar fi trebuit să fie un referendum”.

O altă femeie explică motivele opoziției sale:

„Sunt împotriva introducerii euro, în primul rând pentru că leva a fost folosită timp de mulți ani. Nu avem nevoie de euro doar pentru a face cumpărături în alte țări, deoarece plățile se fac astăzi aproape în totalitate cu cardul”.

Nemulțumirea este alimentată și de evoluția prețurilor la alimente.

„Prețul tuturor produselor a crescut. O pâine care costa odinioară 1 leva a ajuns la 2 și apoi la 3 leva, iar acum va fi 1,5 euro, dar salariile nu au crescut”, afirmă o altă femeie.

Un bărbat își exprimă îngrijorarea legată de siguranța economiilor:

„Sunt îngrijorat că fondurile aflate în bănci ar putea dispărea în continuare, așa cum s-a întâmplat în trecut în această țară”.

Euro a adus și modificări administrative și salariale importante. Până la finalul lunii ianuarie, plățile pot fi efectuate atât în leva, cât și în euro, iar restul este acordat, de regulă, în euro, cu excepția situațiilor în care comercianții nu dispun de numerar suficient.

Leva poate fi schimbată pe termen nelimitat la bănci, iar în localitățile mici, oficiile poștale oferă servicii de schimb valutar. Persoanele fizice pot schimba zilnic până la 10.000 de leva, dintre care maximum 1.000 de leva pot fi preschimbați pe loc. Conturile bancare în leva sunt convertite automat în euro, la cursul oficial de 1 euro pentru 1,95583 leva.

Salariul minim a fost majorat la 1.213 leva, echivalentul a 620,20 euro lunar, iar salariul minim pe oră a ajuns la 3,74 euro. Pragul de sărăcie este stabilit la 390,63 euro, reflectând o ajustare față de nivelul anterior. Potrivit Novinite, autoritățile consideră că aceste schimbări marchează începutul unui nou capitol economic și legislativ pentru Bulgaria, într-un context politic și social marcat de incertitudini și așteptări ridicate.