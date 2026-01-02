România ar trebui să își asume aderarea la Zona Euro drept principal proiect strategic național, în contextul în care Bulgaria a făcut pasul decisiv spre moneda unică europeană.

Profesorul Pușcaș a subliniat că data de 1 ianuarie 2026 marchează un moment simbolic pentru regiune, Bulgaria devenind al 21-lea stat membru al Zonei Euro.

„Astăzi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria este al 21-lea stat membru al Zonei Euro. Personal, felicit statul de la sudul nostru şi recunosc că o competiţie care este de peste trei decenii înregistrează astăzi un podium favorabil Bulgariei.” a declarat pentru Agerpres.

El a amintit că rivalitatea dintre România și Bulgaria în parcursul euro-atlantic este una veche, pe care a trăit-o direct încă din anii ’90, inclusiv în negocierile internaționale și în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Vasile Pușcaș a reamintit că, în pofida unor condiții inițiale mai favorabile pentru Bulgaria, România a reușit să țină pasul în negocierile europene:

„Cu toate că Bulgaria avea circumstanţe mai favorizante, am reuşit ca România să obţină aprobarea Consiliului European pentru semnarea Tratatului de Aderare în acelaşi timp, în 17 decembrie 2004.”

După intrarea ambelor state în UE, la 1 ianuarie 2007, diferențele au apărut în ritmul de aplicare a legislației și politicilor europene. Potrivit fostului negociator, acest aspect a făcut diferența inclusiv în etapele ulterioare de integrare.

România și Bulgaria au parcurs împreună și drumul către Spațiul Schengen, unde, spune Pușcaș, „un merit deosebit l-a avut ministrul Cătălin Predoiu”.

În opinia sa, avantajele adoptării monedei euro depășesc simbolistica politică și țin de stabilitatea economică pe termen lung.

„Acum, Bulgaria este membru al Zonei Euro şi a primit un bonus spre dezvoltare şi ancorare în Eurogrup. Iar România nici măcar nu are un orizont credibil pe care să-l urmărească în politicile interne de dezvoltare.”

Profesorul Pușcaș a precizat că mesajul său nu este unul alarmist, ci un apel la responsabilitate adresat instituțiilor statului, mediului de afaceri și clasei politice.

Fostul negociator-șef al României cu UE consideră că îndeplinirea criteriilor de aderare la Zona Euro ar aduce disciplină bugetară și o direcție clară de dezvoltare economică și socială. El a amintit și de sprijinul public pentru moneda unică:

„Am văzut că sondajele de opinie arată că românii din ţară şi din străinătate şi-ar dori să fie şi ţara noastră în Euro.”

În final, Vasile Pușcaș a sintetizat miza într-o întrebare retorică:

„Aş încheia cu o întrebare retorică: Cine nu şi-ar dori un astfel de proiect de ţară?!”

Mesajul vine într-un moment-cheie pentru dezbaterea publică din România, pe fondul avansului făcut de Bulgaria și al lipsei unui calendar credibil pentru adoptarea monedei euro la București.