Astfel, din totalul de 27 de state membre ale Uniunii Europene, au mai rămas doar câteva țări care folosesc în continuare monede naționale. Chiar dacă în unele dintre aceste state sprijinul public pentru euro este ridicat, prezența partidelor eurosceptice în coalițiile de guvernare și în parlamente face improbabilă o extindere rapidă a zonei monetare în viitorul apropiat, conform Reuters.

În Ungaria, sprijinul populației pentru adoptarea euro ar fi de 72%, potrivit unui sondaj realizat de Eurobarometru pentru Comisia Europeană în perioada octombrie-noiembrie, cel mai ridicat nivel dintre statele UE rămase în afara zonei euro.

Totuși, Ungaria se confruntă cu cea mai mare datorie publică din Uniunea Europeană raportată la producția economică dintre statele din afara zonei euro, iar reducerea deficitului bugetar de după pandemia de COVID-19 a stagnat din cauza cheltuielilor electorale ridicate. Chiar și în cazul îndeplinirii criteriilor tehnice de aderare, intrarea în zona euro nu ar fi posibilă fără o majoritate parlamentară, deoarece Viktor Orban a consacrat forintul ca monedă națională în Constituție și se opune unei integrări mai profunde cu Uniunea Europeană.

România întâmpină dificultăți în reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, ceea ce face ca stabilizarea finanțelor publice și obținerea unei perspective realiste de aderare la zona euro să mai dureze câțiva ani. Sprijinul public pentru moneda unică ar fi de 59%, conform sondajului Eurobarometru.

În Polonia, sprijinul public pentru euro ar fi de 45%. Ministrul de finanțe, Andrzej Domanski, a declarat că autoritățile de la Varșovia nu lucrează la adoptarea monedei unice și că cea mai mare economie din Uniunea Europeană aflată în afara zonei euro este mulțumită să își păstreze propria monedă. De asemenea, Jaroslaw Kaczynski, liderul celui mai mare partid de opoziție, Lege și Justiție, a afirmat că orice persoană care ar dori introducerea euro este un adversar al intereselor Poloniei.

În Republica Cehă, sprijinul public pentru euro ar fi de 30%, potrivit Eurobarometru, iar guvernul nu intenționează să ia măsuri pentru adoptarea monedei unice. Datoria publică a Cehiei este mult mai redusă decât în majoritatea statelor din zona euro, iar pentru mulți cetățeni aderarea ar însemna asumarea riscului de a prelua responsabilități financiare pentru țări mai îndatorate.

Prim-ministrul Andrej Babis a fost favorabil euro la începutul carierei sale de om de afaceri și politician, însă ulterior și-a orientat partidul către poziții conservatoare, naționaliste și eurosceptice, propunând în prezent consacrarea coroanei cehe în Constituție.

În Suedia, doar un partid politic de mici dimensiuni susține deschis aderarea la zona euro. Partidul Democrat al Suediei, al doilea grup ca mărime din parlament și un sprijin esențial pentru guvernul minoritar de dreapta, se opun ferm, ceea ce face ca orice discuție despre adoptarea monedei unice să rămână la un nivel teoretic. Suedia a aderat la Uniunea Europeană în 1995, însă un referendum organizat în 2003 a respins euro, cu 56% voturi împotrivă și 42% în favoare. În prezent, sprijinul public pentru euro ar fi de 39%.

Danemarca, membră a Uniunii Europene din 1973, este singurul stat din bloc care beneficiază de o clauză de neparticipare, ceea ce îi permite să rămână în afara zonei euro chiar și în cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de aderare. Sprijinul public pentru adoptarea monedei euro ar fi de 33%, iar această opțiune specială face ca Danemarca să nu fie obligată să facă pași concreți către integrarea monetară.