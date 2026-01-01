Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a redus prețul gazelor naturale cu 3,3%, noul nivel fiind stabilit la 31,15 euro/MWh (aproximativ 61 de leva/MWh). Decizia a fost anunțată de Comisia de Reglementare a Energiei și Apei (EWRC) și se aplică în regim de preț reglementat.

Autoritățile de la Sofia explică ajustarea prin strategia de aprovizionare pentru sezonul rece, care combină volume contractate pe termen lung cu condițiile actuale de piață.

Această evoluție are loc într-un context economic special: Bulgaria a intrat oficial în zona euro de la 1 ianuarie 2026, după aproape trei decenii de funcționare a monedei naționale sub un regim strict de consiliu monetar, cu paritate fixă față de euro.

În România, situația este diferită. La nivelul consumatorului final, prețul gazului – care include distribuția, transportul și taxele – ajunge la echivalentul a aproximativ 62 euro/MWh.

Dacă însă comparația se face strict la nivel de producător, fără tarifele reglementate, datele de pe Bursa Română de Mărfuri arată un preț de circa 167 lei/MWh pentru gazele livrate de Romgaz. După un vârf de 171 lei/MWh înregistrat pe 20 decembrie 2025, nivelul actual echivalează cu aproximativ 33,4 euro/MWh, ușor peste prețul reglementat din Bulgaria.

În prima lună a noului an, Bulgaria se bazează pe livrările de gaze naturale din acordul pe termen lung cu Azerbaidjan, completate de gaze naturale lichefiate aduse prin Turcia și Grecia, potrivit publicației Novinite.

La acestea se adaugă cantități suplimentare extrase din depozitul subteran de la Chiren, pentru a asigura alimentarea gospodăriilor, companiilor și sistemelor de încălzire centralizată pe întreaga durată a iernii.

Din perspectiva consumatorilor casnici, România va avea un avantaj temporar față de Bulgaria începând din primăvară. Prețul gazului pentru populație este plafonat prin lege până la 31 martie 2026, la un nivel maxim de 0,31 lei/kWh, conform OUG 6/2025. Tariful include toate componentele: gazul propriu-zis, transportul, distribuția, înmagazinarea, echilibrarea și TVA.

Acest nivel este considerat unul dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, chiar dacă furnizorii pot avea oferte diferite în interiorul plafonului.

Ce se întâmplă după 31 martie 2026

După expirarea mecanismului de plafonare, de la 1 aprilie 2026, piața gazelor pentru consumatorii casnici va fi complet liberalizată. Prețurile vor depinde de:

oferta aleasă de consumator;

structura tarifelor de distribuție și transport;

nivelul taxelor și al TVA;

costurile legate de certificatele de emisii CO₂.

Estimările actuale indică o creștere medie de aproximativ 5% după liberalizare, în timp ce impactul taxei pe dioxidul de carbon este așteptat să devină mai pronunțat începând cu anul 2028.