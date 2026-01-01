Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a felicitat Bulgaria pentru reușita aderării la moneda unică europeană. Mesajul a fost transmis joi, printr-o postare pe Facebook, în care Mureșan a susținut că respectarea criteriilor de aderare este esențială și că, în aceste condiții, Bulgaria merită felicitări pentru intrarea în zona euro.

Bulgaria a adoptat oficial moneda euro de la miezul nopții, devenind a 21-a țară care utilizează moneda unică europeană, la aproape două decenii de la aderarea sa la Uniunea Europeană.

„Felicitări vecinilor noștri bulgari pentru aderarea la zona euro! Poate suntem dezamăgiți că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaștem acest lucru și merită să îi felicităm”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Odată cu intrarea în noul an, statul balcanic, care este membru al Uniunii Europene din 2007, a renunțat la leva, moneda națională aflată în circulație încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Trecerea la euro a fost realizată cu obiectivul de a consolida legăturile economice cu celelalte state din zona euro, într-un context în care autoritățile de la Sofia speră la o integrare economică mai profundă. Totodată, această schimbare a avut loc pe fondul temerilor legate de o posibilă creștere a prețurilor, într-un climat politic marcat de instabilitate.

Bulgaria a adoptat oficial moneda euro la miezul nopții, devenind al 21-lea stat membru al Uniunii Europene care utilizează moneda unică. Această decizie survine la aproape două decenii de la aderarea țării la UE și are implicații economice, politice și sociale directe pentru populație, marcând o etapă importantă în integrarea economică și strategică a statului balcanic.

Renunțarea la leva, moneda națională aflată în circulație încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost realizată odată cu intrarea în noul an, simbolizând finalizarea procesului de integrare început în 2007. Autoritățile de la Sofia mizau pe consolidarea legăturilor europene și pe o mai bună integrare în piața unică, însă o parte a societății și-a exprimat rezerve legate de impactul asupra prețurilor și stabilității interne. Decizia reflectă opțiunea strategică a Bulgariei de a se alinia mai strâns cu nucleul decizional european, în speranța creșterii investițiilor și a stabilității economice pe termen lung.

Schimbarea a fost marcată de evenimente festive, dar și de tensiuni politice. În capitala Sofia, mii de persoane au ieșit în frig pentru a participa la concertul tradițional de Revelion organizat în fața fostului Palat Regal. În aceeași piață centrală, pe fațada Băncii Naționale a Bulgariei, un cronometru digital indica minutele rămase până la schimbarea oficială a monedei, iar după intrarea în noul an au fost proiectate imagini cu monedele euro bulgare, simbolizând tranziția.

Cu câteva minute înainte de miezul nopții, președintele Rumen Radev s-a adresat populației într-un discurs televizat, subliniind importanța politică a momentului și considerând că introducerea euro reprezintă ultima etapă a integrării Bulgariei în Uniunea Europeană.

Totodată, Radev a atras atenția asupra faptului că decizia nu a fost supusă unui referendum național, aspect care, în opinia sa, a contribuit la divizarea societății. El a subliniat că refuzul consultării populare a reflectat prăpastia dintre clasa politică și cetățeni, confirmată de manifestațiile masive din întreaga țară, chiar dacă Curtea Constituțională a emis o judecată diferită.