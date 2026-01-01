Bulgaria a făcut pasul către moneda euro odată cu intrarea în noul an, renunțând oficial la leva, moneda națională utilizată încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Momentul marchează finalizarea unui proces de integrare economică început odată cu aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, și reflectă opțiunea strategică a statului balcanic de a se alinia mai strâns cu nucleul decizional european, relatează AFP.

Schimbarea a avut loc la miezul nopții, într-un context festiv, dar și tensionat din punct de vedere politic. Autoritățile speră că adoptarea euro va contribui la stabilitate economică, creșterea investițiilor și o mai bună integrare în piața unică, însă există temeri legate de impactul imediat asupra costului vieții, într-o perioadă marcată de instabilitate guvernamentală.

În capitala Sofia, mii de persoane au ieșit în frig pentru a participa la concertul tradițional de Revelion organizat în fața fostului Palat Regal. În aceeași piață centrală, pe fațada Băncii Naționale a Bulgariei, un cronometru digital indica minutele rămase până la schimbarea oficială a monedei. După intrarea în noul an, pe clădire au fost proiectate imagini cu monedele euro bulgare, marcând simbolic tranziția.

Cu câteva minute înainte de miezul nopții, președintele Rumen Radev s-a adresat populației într-un discurs televizat, subliniind semnificația politică a momentului.

„Introducerea euro este ultima etapă a integrării Bulgariei în Uniunea Europeană”, a declarat șeful statului.

În același timp, el a atras atenția asupra faptului că decizia nu a fost supusă unui referendum național, aspect care, în opinia sa, a contribuit la divizarea societății.

„Acest refuz a fost unul dintre simptomele dramatice ale prăpastiei profunde dintre clasa politică şi popor, confirmată de manifestaţiile masive din întreaga ţară”, a spus el, chiar dacă Curtea Constituţională a judecat altfel.

Manifestațiile la care a făcut referire președintele au avut loc pe fondul nemulțumirilor legate de corupție și de modul de guvernare. Aceste proteste au dus, la jumătatea lunii decembrie, la căderea guvernului conservator de coaliție, aflat la putere de mai puțin de un an. Situația a deschis calea pentru noi alegeri legislative, al optulea scrutin organizat în ultimii cinci ani, un semn al instabilității politice persistente.

În primele ore după adoptarea euro, schimbările au devenit vizibile în viața de zi cu zi. Miercuri dimineață, majoritatea tarabelor din „Piața femeilor”, cea mai veche și mai mare piață din Sofia, afișau deja prețurile atât în leva, cât și în euro. Comercianții au fost nevoiți să se adapteze rapid noilor reguli, într-o perioadă de tranziție considerată logistic dificilă.

Pentru unii cetățeni, schimbarea este privită cu pragmatism. Vlad, un pensionar de 66 de ani venit să cumpere produse pentru masa de Anul Nou, a declarat că experiența altor state europene oferă un precedent liniștitor.

„Toată Europa s-a descurcat cu euro, şi noi ne vom descurca”, a comentat el. În opinia sa, direcția geopolitică este esențială: „Important este ca Bulgaria să rămână în Europa şi să se îndepărteze de Moscova”.

Alți locuitori privesc situația cu mai multă prudență. Lucy, vânzătoare de conserve de legume, a explicat că acceptă deja plăți în euro și se așteaptă ca populația să se obișnuiască relativ repede cu noua monedă. Totuși, ea a subliniat temerile legate de scumpiri:

„Oamenii se tem că preţurile vor creşte. Astăzi, este 4 leva şi va deveni 4 euro, în timp ce salariile vor rămâne aceleaşi”, a declarat ea.

Cursul de schimb a fost stabilit la 1 euro pentru 1,9558 leva, o rată fixă menținută încă de la începutul anului 2006. Chiar și așa, temerile privind o posibilă spirală inflaționistă rămân prezente. Potrivit Institutului Național de Statistică, prețurile alimentelor au crescut deja cu 5% în noiembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Liderii politici și economici ai țării au încercat să transmită mesaje de calm, susținând că aderarea la zona euro va stimula economia Bulgariei, una dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană, și va consolida ancorarea sa în Occident, reducând influența Rusiei.

Guvernatorul băncii centrale, Dimitar Radev, a explicat semnificația deciziei într-un mesaj public.

„Euro nu este doar o decizie economică. Nu este doar o monedă. Este un semn de apartenenţă: dovada că locul tău nu este la periferie, ci într-un spaţiu de reguli comune, de încredere şi de responsabilitate”, a spus el într-un videoclip publicat pe site-ul instituției.

Și la nivel european au venit reacții favorabile. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că „euro va aduce beneficii concrete cetăţenilor şi întreprinderilor bulgare”, prin facilitarea călătoriilor, a schimburilor comerciale și prin creșterea transparenței piețelor.

În orele dinaintea schimbării oficiale a monedei, numeroși cetățeni s-au confruntat cu dificultăți în obținerea noilor bancnote și monede. Băncile au recomandat alimentarea cu numerar și au avertizat asupra unor posibile perturbări ale plăților cu cardul și retragerilor de la bancomate în noaptea de Anul Nou.

Pentru a facilita tranziția, plățile în leva vor rămâne acceptate pe parcursul întregii luni ianuarie, situație care obligă comercianții să acorde restul exclusiv în euro. Bulgaria urmează astfel exemplul Croației, care a adoptat moneda unică în ianuarie 2023, euro fiind introdus pentru prima dată în 2002 în 12 state membre ale UE.

Odată cu această extindere, numărul cetățenilor europeni care utilizează euro depășește 357 de milioane, conform datelor Comisiei Europene.