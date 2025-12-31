Potrivit estimărilor băncilor și ale Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), din totalul de aproximativ 30 de miliarde de leva aflate în circulație, între 10 și 20 de miliarde provin din surse informale sau „gri”. Depozitele gospodăriilor au depășit 100 de miliarde de leva, iar cele ale sectorului neguvernamental echivalează cu aproape 70% din PIB.

Mulți clienți depun sume mari explicând originea banilor prin termeni neconvenționali, cum ar fi „împrumuturi” recuperate după zeci de ani, plăți restante din trecut sau bani „descoperiți” în casele rudelor, potrivit site-ului 24chasa.bg.

În perioada premergătoare adoptării euro, s-a observat și o creștere accentuată a achizițiilor de autoturisme noi, cu un avans de 27,4% într-un an, ceea ce plasează Bulgaria pe locul doi în Uniunea Europeană la acest capitol. Autoritățile bănuiesc că o parte dintre aceste achiziții, în special cele de modele de lux, sunt finanțate din fonduri provenite din economia neoficială.

Regulile bancare impun completarea unei declarații privind proveniența banilor pentru depozitele în numerar care depășesc 10.000 de leva, iar explicarea originii acestor sume a generat un val de motivații neobișnuite.

Pe lângă depozite, volumul total al creditelor în Bulgaria a depășit 120 de miliarde de leva, cu împrumuturi pentru gospodării în valoare de circa 55 de miliarde, dintre care mai mult de jumătate sunt credite ipotecare. Creditele pentru locuințe au crescut cu aproape o treime într-un an.

Sectorul imobiliar reflectă, de asemenea, aceste fluxuri de capital: prețurile locuințelor au urcat în medie cu peste 15%, iar în marile orașe chiar cu până la 20%, pe fondul folosirii banilor din economia informală.

Inflația anuală din Bulgaria se situează la peste 5%, iar partenerii economici notează că o parte din această presiune provine din cheltuielile efectuate intens înainte de schimbarea monedei. Pentru a atenua impactul, băncile au eliminat comisioanele pentru depunerea de leva.

Creșterile recente de prețuri la produse și servicii nu sunt cauzate în mod direct de adoptarea monedei euro, ci reflectă factori globali, precum inflația generală și costurile mai ridicate ale energiei. Ca exemplu, în Croația introducerea euro a adăugat doar 0,3–0,4 puncte procentuale la inflație, iar majoritatea prețurilor au rămas stabile, unele chiar scăzând.

Pe fondul trecerii la euro pe 1 ianuarie 2026, rămâne întrebarea cum vor influența sumele considerabile din economia „gri” evoluția prețurilor, sectorul imobiliar și portofoliile de credite după adoptarea noii monede.