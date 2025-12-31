Transportul public în Sofia și Veliko Târnovo va beneficia de ușoare reduceri ca urmare a rotunjirilor de prețuri, abonamentele lunare și anuale fiind în general stabile, iar serviciile publice de transport vor fi gratuite de Anul Nou. Taxa de salubrizare rămâne neschimbată după conversie. În contrast, tarifele taxiurilor din Sofia au crescut cu aproximativ 20% înainte de adoptarea euro, invocându-se inflația, costurile combustibilului și salariile.

Vinietele și taxele de drum rămân stabile, cu conversia la cursul oficial, iar o vinietă nouă de o zi va fi introdusă în februarie 2026. Serviciile mobile de urgență, cum ar fi schimbul de anvelope și asistența rutieră, vor înregistra creșteri sezoniere de prețuri, variind semnificativ între orașe, de la sume fixe în Ruse până la majorări considerabile în Plovdiv și Varna.

Utilitățile și serviciile municipale vor fi în mare parte înghețate sau reduse, inclusiv majorările aprobate de EWRC pentru apă, cu excepția unor ajustări tehnice temporare. Taxele de parcare în Sofia, programate să se dubleze, ar putea fi amânate, iar serviciile de curățenie vor fi ajustate cu 19% față de tarifele din ultimii cinci ani.

Electricitatea nu va fi majorată, nefiind depuse solicitări oficiale, iar autoritățile nu intenționează să modifice prețurile fără directive guvernamentale. Serviciile administrative, precum emiterea cărților de identitate, vor fi mai scumpe cu aproape 60%, în timp ce prima carte de identitate pentru copiii peste 14 ani rămâne gratuită.

Alimentele și băuturile vor înregistra creșteri mici spre moderate, în principal din motive psihologice și de rotunjire, iar prețurile la produse de bază precum brânza și uleiul rămân în mare parte stabile. Sectorul tehnologic se confruntă cu presiuni majore pe piața PC și componente, iar serviciile bancare și financiare vor fi afectate doar moderat, dobânzile urmând să rămână scăzute, iar costurile de tranzacție vor fi reduse.

În perioada 1–31 ianuarie 2026, circulația banilor va fi mixtă, cu sume exprimate atât în leva, cât și în euro, iar de la 1 februarie 2026 se va accepta exclusiv euro. Conversia prețurilor va fi automată la cursul BNB.

Sectorul construcțiilor va înregistra presiuni pe costuri din cauza majorării manoperei, dar creșterea prețurilor imobiliare va fi mai lentă, concentrându-se în principalele orașe. Scumpirile la alimente, observate înainte de adoptarea euro, sunt parțial decuplate de costurile de producție, cu adaosuri ridicate la cartofi, mere, brânză, fasole și lapte.

Serviciile profesionale, inclusiv stomatologie și reparații, au înregistrat creșteri semnificative de prețuri înainte de trecerea la euro, ca urmare a costurilor mai mari la energie, chirii, asigurări și materiale importate. Consumul și supravegherea atentă a statului sunt considerate esențiale pentru prevenirea scumpirilor speculative.

Pe plan internațional, Bulgaria prezintă un decalaj între prețurile la alimente, apropiate de cele din Marea Britanie, și nivelul mult mai scăzut al salariilor, în special în afara Sofiei. Laptele și brânza se numără printre cele mai scumpe din UE, cu adaosuri interne mari, ceea ce subliniază provocările tranziției economice odată cu adoptarea euro.