Curs valutar luni, 29 iunie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat cifrele oficiale

Curs valutar luni, 29 iunie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 29 iunie, cu evoluții pentru un număr extins de valute internaționale. Potrivit datelor, dolarul australian (AUD) a fost cotat la 3,1720 lei, iar dolarul canadian (CAD) la 3,2412 lei.

Francul elvețian (CHF) a ajuns la 5,6853 lei, în timp ce euro (EUR) a fost stabilit la 5,2430 lei. Lira sterlină (GBP) a fost cotată la 6,0771 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

În zona valutelor europene, coroana cehă (CZK) a fost 0,2160 lei, coroana daneză (DKK) 0,7014 lei, coroana norvegiană (NOK) 0,4630 lei, iar coroana suedeză (SEK) 0,4728 lei. Zlotul polonez (PLN) a fost cotat la 1,2221 lei, iar leul moldovenesc (MDL) la 0,2601 lei. Forintul maghiar, exprimat la 100 de unități (HUF), a fost 1,4785 lei.

Dolarul american (USD) a fost stabilit la 4,5997 lei. Alte valute majore au inclus yenul japonez, exprimat la 100 de unități (JPY), la 2,8412 lei, și yuanul chinezesc (CNY) la 0,6770 lei. Lira turcească (TRY) a fost cotată la 0,0985 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (RON) Dolar australian AUD 3,1720 Dolar canadian CAD 3,2412 Franc elvețian CHF 5,6853 Coroană cehă CZK 0,2160 Coroană daneză DKK 0,7014 Liră egipteană EGP 0,0934 Euro EUR 5,2430 Liră sterlină GBP 6,0771 100 forinți maghiari HUF 1,4785 100 yeni japonezi JPY 2,8412 Leu moldovenesc MDL 0,2601 Coroană norvegiană NOK 0,4630 Zlot polonez PLN 1,2221 Rubla rusească RUB 0,0592 Coroană suedeză SEK 0,4728 Liră turcească TRY 0,0985 Dolar american USD 4,5997 Rand sud-african ZAR 0,2796 Real brazilian BRL 0,8894 Yuan chinezesc CNY 0,6770 Rupie indiană INR 0,0486 100 woni sud-coreeni KRW 0,2982 Peso mexican MXN 0,2629 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5982 Dinar sârbesc RSD 0,0447 Hryvna ucraineană UAH 0,1025 Dirham EAU AED 1,2524 Baht thailandez THB 0,1382 Dolar Hong Kong HKD 0,5865 Shekel israelian ILS 1,5386 100 rupii indoneziene IDR 0,0258 Peso filipinez PHP 0,0752 100 coroane islandeze ISK 3,6410 Ringgit malaezian MYR 1,1304 Dolar singaporez SGD 3,5552 Gram aur XAU 596,5715 DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2369

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR, publicate pentru luni, 29 iunie, au rămas neschimbate față de valorile înregistrate în ședința precedentă, din 26 iunie.

Potrivit datelor publicate la ora 11:00, indicele ROBID (rata dobânzii la care băncile sunt dispuse să atragă depozite) s-a situat la 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N). Pentru perioada de o săptămână (1W), ROBID a fost de 5,43%, în timp ce pentru o lună (1M) a ajuns la 5,46%. Ratele pentru trei luni (3M), șase luni (6M) și douăsprezece luni (12M) au fost de 5,54%, 5,59%, respectiv 5,64%.

În același timp, indicele ROBOR (rata dobânzii la care băncile acordă împrumuturi între ele) a fost cotat la 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N). Pentru perioada de o săptămână (1W), ROBOR a fost de 5,71%, în timp ce pentru o lună (1M) a atins nivelul de 5,75%. Pentru scadențele de trei luni (3M), șase luni (6M) și douăsprezece luni (12M), valorile au fost de 5,84%, 5,92% și, respectiv, 5,98%.

Comparativ cu datele din 26 iunie, toate cotațiile ROBID și ROBOR au rămas la aceleași niveluri, fără variații.