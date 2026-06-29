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Curs valutar luni, 29 iunie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat cifrele oficiale

Curs valutar luni, 29 iunie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat cifrele oficiale

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 29 iunie 2026, 13:10
Din cuprinsul articolului

Curs valutar luni, 29 iunie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 29 iunie, cu evoluții pentru un număr extins de valute internaționale. Potrivit datelor, dolarul australian (AUD) a fost cotat la 3,1720 lei, iar dolarul canadian (CAD) la 3,2412 lei.

Curs valutar luni, 29 iunie. BNR a actualizat cotațiile pentru dolar și euro

Francul elvețian (CHF) a ajuns la 5,6853 lei, în timp ce euro (EUR) a fost stabilit la 5,2430 lei. Lira sterlină (GBP) a fost cotată la 6,0771 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

În zona valutelor europene, coroana cehă (CZK) a fost 0,2160 lei, coroana daneză (DKK) 0,7014 lei, coroana norvegiană (NOK) 0,4630 lei, iar coroana suedeză (SEK) 0,4728 lei. Zlotul polonez (PLN) a fost cotat la 1,2221 lei, iar leul moldovenesc (MDL) la 0,2601 lei. Forintul maghiar, exprimat la 100 de unități (HUF), a fost 1,4785 lei.

Dolarul american (USD) a fost stabilit la 4,5997 lei. Alte valute majore au inclus yenul japonez, exprimat la 100 de unități (JPY), la 2,8412 lei, și yuanul chinezesc (CNY) la 0,6770 lei. Lira turcească (TRY) a fost cotată la 0,0985 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (RON)
Dolar australian AUD 3,1720
Dolar canadian CAD 3,2412
Franc elvețian CHF 5,6853
Coroană cehă CZK 0,2160
Coroană daneză DKK 0,7014
Liră egipteană EGP 0,0934
Euro EUR 5,2430
Liră sterlină GBP 6,0771
100 forinți maghiari HUF 1,4785
100 yeni japonezi JPY 2,8412
Leu moldovenesc MDL 0,2601
Coroană norvegiană NOK 0,4630
Zlot polonez PLN 1,2221
Rubla rusească RUB 0,0592
Coroană suedeză SEK 0,4728
Liră turcească TRY 0,0985
Dolar american USD 4,5997
Rand sud-african ZAR 0,2796
Real brazilian BRL 0,8894
Yuan chinezesc CNY 0,6770
Rupie indiană INR 0,0486
100 woni sud-coreeni KRW 0,2982
Peso mexican MXN 0,2629
Dolar neo-zeelandez NZD 2,5982
Dinar sârbesc RSD 0,0447
Hryvna ucraineană UAH 0,1025
Dirham EAU AED 1,2524
Baht thailandez THB 0,1382
Dolar Hong Kong HKD 0,5865
Shekel israelian ILS 1,5386
100 rupii indoneziene IDR 0,0258
Peso filipinez PHP 0,0752
100 coroane islandeze ISK 3,6410
Ringgit malaezian MYR 1,1304
Dolar singaporez SGD 3,5552
Gram aur XAU 596,5715
DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2369

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au rămas neschimbate față de valorile înregistrate în ședința precedentă

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR, publicate pentru luni, 29 iunie, au rămas neschimbate față de valorile înregistrate în ședința precedentă, din 26 iunie.

Potrivit datelor publicate la ora 11:00, indicele ROBID (rata dobânzii la care băncile sunt dispuse să atragă depozite) s-a situat la 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N). Pentru perioada de o săptămână (1W), ROBID a fost de 5,43%, în timp ce pentru o lună (1M) a ajuns la 5,46%. Ratele pentru trei luni (3M), șase luni (6M) și douăsprezece luni (12M) au fost de 5,54%, 5,59%, respectiv 5,64%.

În același timp, indicele ROBOR (rata dobânzii la care băncile acordă împrumuturi între ele) a fost cotat la 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N). Pentru perioada de o săptămână (1W), ROBOR a fost de 5,71%, în timp ce pentru o lună (1M) a atins nivelul de 5,75%. Pentru scadențele de trei luni (3M), șase luni (6M) și douăsprezece luni (12M), valorile au fost de 5,84%, 5,92% și, respectiv, 5,98%.

Comparativ cu datele din 26 iunie, toate cotațiile ROBID și ROBOR au rămas la aceleași niveluri, fără variații.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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