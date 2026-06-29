Curs valutar luni, 29 iunie. Cât valorează euro și dolarul la început de săptămână. BNR a publicat cifrele oficiale
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar luni, 29 iunie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 29 iunie, cu evoluții pentru un număr extins de valute internaționale. Potrivit datelor, dolarul australian (AUD) a fost cotat la 3,1720 lei, iar dolarul canadian (CAD) la 3,2412 lei.
Curs valutar luni, 29 iunie. BNR a actualizat cotațiile pentru dolar și euro
Francul elvețian (CHF) a ajuns la 5,6853 lei, în timp ce euro (EUR) a fost stabilit la 5,2430 lei. Lira sterlină (GBP) a fost cotată la 6,0771 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).
În zona valutelor europene, coroana cehă (CZK) a fost 0,2160 lei, coroana daneză (DKK) 0,7014 lei, coroana norvegiană (NOK) 0,4630 lei, iar coroana suedeză (SEK) 0,4728 lei. Zlotul polonez (PLN) a fost cotat la 1,2221 lei, iar leul moldovenesc (MDL) la 0,2601 lei. Forintul maghiar, exprimat la 100 de unități (HUF), a fost 1,4785 lei.
Dolarul american (USD) a fost stabilit la 4,5997 lei. Alte valute majore au inclus yenul japonez, exprimat la 100 de unități (JPY), la 2,8412 lei, și yuanul chinezesc (CNY) la 0,6770 lei. Lira turcească (TRY) a fost cotată la 0,0985 lei.
|Monedă / Activ
|Cod
|Curs (RON)
|Dolar australian
|AUD
|3,1720
|Dolar canadian
|CAD
|3,2412
|Franc elvețian
|CHF
|5,6853
|Coroană cehă
|CZK
|0,2160
|Coroană daneză
|DKK
|0,7014
|Liră egipteană
|EGP
|0,0934
|Euro
|EUR
|5,2430
|Liră sterlină
|GBP
|6,0771
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4785
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8412
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2601
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4630
|Zlot polonez
|PLN
|1,2221
|Rubla rusească
|RUB
|0,0592
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4728
|Liră turcească
|TRY
|0,0985
|Dolar american
|USD
|4,5997
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2796
|Real brazilian
|BRL
|0,8894
|Yuan chinezesc
|CNY
|0,6770
|Rupie indiană
|INR
|0,0486
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,2982
|Peso mexican
|MXN
|0,2629
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,5982
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0447
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1025
|Dirham EAU
|AED
|1,2524
|Baht thailandez
|THB
|0,1382
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5865
|Shekel israelian
|ILS
|1,5386
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0258
|Peso filipinez
|PHP
|0,0752
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6410
|Ringgit malaezian
|MYR
|1,1304
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5552
|Gram aur
|XAU
|596,5715
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|XDR
|6,2369
Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au rămas neschimbate față de valorile înregistrate în ședința precedentă
Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR, publicate pentru luni, 29 iunie, au rămas neschimbate față de valorile înregistrate în ședința precedentă, din 26 iunie.
Potrivit datelor publicate la ora 11:00, indicele ROBID (rata dobânzii la care băncile sunt dispuse să atragă depozite) s-a situat la 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N). Pentru perioada de o săptămână (1W), ROBID a fost de 5,43%, în timp ce pentru o lună (1M) a ajuns la 5,46%. Ratele pentru trei luni (3M), șase luni (6M) și douăsprezece luni (12M) au fost de 5,54%, 5,59%, respectiv 5,64%.
În același timp, indicele ROBOR (rata dobânzii la care băncile acordă împrumuturi între ele) a fost cotat la 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N). Pentru perioada de o săptămână (1W), ROBOR a fost de 5,71%, în timp ce pentru o lună (1M) a atins nivelul de 5,75%. Pentru scadențele de trei luni (3M), șase luni (6M) și douăsprezece luni (12M), valorile au fost de 5,84%, 5,92% și, respectiv, 5,98%.
Comparativ cu datele din 26 iunie, toate cotațiile ROBID și ROBOR au rămas la aceleași niveluri, fără variații.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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