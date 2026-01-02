Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al zonei euro, marcând astfel un pas important în integrarea sa europeană. Moneda națională, leva bulgară, a fost înlocuită oficial de euro, cu un curs de schimb fix stabilit la 1 euro = 1,96 leva.

Președintele Rumen Radev a salutat acest moment într-un mesaj de Anul Nou, subliniind importanța aderării pentru statutul internațional al țării:

„Introducerea euro este ultima etapă importantă în integrarea Bulgariei în Uniunea Europeană — un loc pe care îl merităm datorită realizărilor culturii noastre milenare și contribuției civilizaționale a țării noastre.”

Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a devenit membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, participând la primele ședințe la Frankfurt. Președintele BCE, Christine Lagarde, a transmis un mesaj de bun venit:

„Îi urez bun venit Bulgariei în familia euro și guvernatorului Radev la masa Consiliului guvernatorilor BCE din Frankfurt”

Tranziția monetară va fi graduală. Cetățenii vor putea continua să plătească în leva timp de aproximativ o lună, iar restul tranzacțiilor vor fi efectuate în euro.

Vechile monede și bancnote vor putea fi schimbate fără comision la bănci și oficii poștale până la 30 iunie, iar la Banca Centrală a Bulgariei, fără limită de timp.

Peste 95% dintre bancomatele din Bulgaria au fost pregătite să furnizeze euro încă din prima zi a anului 2026.

Guvernul bulgar a introdus măsuri de protecție a consumatorilor, printre care supravegherea prețurilor și obligativitatea afișării acestora atât în leva, cât și în euro, până în august 2026, pentru a garanta transparența tranzacțiilor.

Opinia publică rămâne împărțită. Un sondaj Eurobarometru realizat în martie a arătat că 53% dintre respondenți se opun aderării la zona euro, iar 45% susțin schimbarea.

Printre principalele temeri ale bulgarilor se numără riscul „stabilirii abuzive a prețurilor în timpul tranziției”, iar mulți consideră că țara nu este complet pregătită pentru această schimbare.

Bulgaria a devenit membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Într-un sondaj oficial al UE din luna mai, 58% dintre cetățeni au declarat că țara a obținut beneficii semnificative de pe urma aderării, demonstrând că integrarea europeană rămâne un obiectiv important pentru dezvoltarea națională.