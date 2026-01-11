Traian Băsescu, fost președinte al României, a lansat un avertisment dur legat de direcția în care se îndreaptă ordinea internațională, punând sub semnul întrebării comportamentul liderilor de la Washington și Moscova.

În opinia sa, atât Donald Trump, cât și Vladimir Putin dau dovadă de o lipsă îngrijorătoare de respect față de regulile care au stat la baza stabilității globale în ultimele decenii.

Băsescu consideră că Statele Unite au devenit un aliat imprevizibil sub conducerea lui Donald Trump, un partener care își schimbă pozițiile de la o zi la alta, adesea din motive ce țin mai degrabă de orgoliu personal decât de principiile dreptului internațional.

Fostul șef al statului pune semnul egalității între atitudinea liderului american și cea a președintelui rus, Vladimir Putin, subliniind că ambii tratează regulile internaționale cu indiferență.

Totuși, adevărata problemă, spune Traian Băsescu, nu este doar încălcarea acestor norme, ci consecințele pe termen lung. Având în vedere vârsta înaintată a celor doi lideri și pozițiile de putere pe care le ocupă, ei ar trebui să reflecteze serios la moștenirea pe care o lasă generațiilor viitoare. O lume lipsită de reguli clare și de respect reciproc riscă să devină una profund nesigură.

În acest context, fostul președinte afirmă că Donald Trump ar trebui să își revizuiască public poziția față de dreptul internațional, deoarece un asemenea mesaj transmis de la vârful celei mai puternice țări din lume are efecte globale.

”A devenit un partener nesigur America cu Trump, un partener care nu ştii ce va face mâine şi un partener care îşi schimbă opţiunile de la o zi la alta pentru lucruri adesea care ţin de orgoliul preşedintelui şi nu de dreptul internaţional pe care îl respinge. Omul ăsta împreună cu Putin… deci care mai e deosebirea între preşedintele Americii care spune nu mă interesează dreptul internaţional şi Putin pe care de asemenea nu-l interesează? (…) Nici unul nici altul nu respectă dreptul internaţional. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu aici e problema, că nu respectă dreptul internaţional. Nu aici e drama. Pentru că ei au şaptezeci şi ceva de ani, da? Trump 78-79, Putin e mai mic un an decât mine, deci are şi el vreo 74 de ani. Mai au puţin şi închid becul. Or, având în vedere funcţiile pe care le au, trebuie să-şi pună problema ce lume lasă în urma lor. Dacă lasă o lume fără reguli… Păi asta este perspectiva”, a afirmat Traian Băsescu sâmbătă seară, într-o emisiune la România Tv.

Traian Băsescu mai subliniază că, într-o lume tot mai instabilă, statele mici și mijlocii, fără arme nucleare, populații uriașe sau armate de sute de mii de militari, nu au altă opțiune decât să se unească. Europa, cu toate imperfecțiunile ei, rămâne cadrul firesc în care aceste țări trebuie să fie solidare și să acționeze împreună pentru a-și proteja viitorul.